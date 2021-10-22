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華爾街日報：房屋保險漲不停 消費者面臨取捨

記者顏伶如／綜合報導
房屋保險(Home Insurance)保費一路漲，讓礙於荷包壓力的消費者，面臨是否取消某些投保項目的抉擇。圖為一名砌磚工人在蓋一棟新房子的外墻。(美聯社)
房屋保險(Home Insurance)保費一路漲，讓礙於荷包壓力的消費者，面臨是否取消某些投保項目的抉擇。圖為一名砌磚工人在蓋一棟新房子的外墻。(美聯社)

華爾街日報報導，房屋保險(Home Insurance)保費一路漲，讓礙於荷包壓力的消費者，面臨是否取消某些投保項目的抉擇。美國保險產業組織「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)指出，從2017年到2020年，房屋保險保費平均增加11.4%。

保費費用追蹤機構「市場偵察」( MarketScout)指出，加州及佛羅里達州某些地區，房屋保險費用已經上漲25%，房價200萬元以上、有著較高野火風險的房屋，保費調高幅度也隨之增加。

「保險資訊研究所」統計，目前全美房屋保險年費平均為1398元。「市場偵察」數據顯示，房屋保險保費在2021年可望進一步走高，今年第二季保費平均增加4.8%，到了第三季則約調漲6.6%。

華爾街日報報導，導致房屋保險費用增加的因素，包括建材價格上漲、供應鏈危機等，保險公司的房屋修整或重建成本開銷提高；保費節節升高，則讓消費者面臨取捨難題。

理財規畫師(certified financial planner，CFP)馬哈尼(Kevin Mahoney)指出，一般家庭現在已經因為通貨膨脹感受經濟壓力，房屋保險費用卻同時增加。

旅行者保險公司(Travelers Companies)個人保險部總監克萊恩(Michael Klein)本周對分析師説明指出，由於發生勞工短缺、建材成本上漲等綜合因素，第三季房屋保險保費高過公司原本預估。他說，為了因應當前市場狀況，接下來房屋保險費用仍將持續增加。

華爾街日報報導，住在佛州墨爾本海灘(Melbourne Beach)的布羅哈恩(Michael Brohawn)，房屋保險費用在過去幾年間迅速漲價，2450平方呎住家的保費在2019年已達到5596元，詢問保險公司有何節省保費之道後，去年為房子加裝抗颶風車庫門，並將窗戶升級成抗颶風等級，同時找來專業房檢師(home inspector)記錄屋頂依照房屋建築規定加強鞏固的施工過程。

報導指出，布羅哈恩的各種施工開銷總計約3000元，但也讓房屋保險費用因此降低到大約每年3000元。布羅哈恩說：「基本上，我們在第一年就把保費賺回來了。」

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