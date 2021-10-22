CDC：目前打補強針民眾 超過打第一劑新冠疫苗人數

佛州邁阿密，一位醫護人員正在接種輝瑞補強針。(美聯社)

美國 疾病管制暨預防中心(CDC)公布報告指出，目前接種新冠疫苗 補強針的民眾，超過打第一劑疫苗的人數。以19日截止的過去一周統計為例，平均每天大約34萬民眾施打補強針，相較之下，接種第一劑新冠疫苗的民眾，同期之間平均每天大約15萬7605人。

華盛頓郵報分析，打補強針民眾超過打第一劑新冠疫苗人數的數據，反映了美國民眾接種新冠疫苗的多寡差距。聯邦衛生主管機關授權補強針施打之後，越來越多已經完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，透過補強針獲得更多抵抗力。

不過，就在已完成接種民眾打補強針的同一時間，仍有人數可觀的另外一些民眾尚未打疫苗，提升美國人口對抗新冠病毒整體保護力的努力，持續面臨挑戰。

華盛頓郵報疫情追蹤統計顯示，全美人口約66%到目前為止已經至少接種一劑新冠疫苗，不少工業國家雖然推出新冠疫苗比美國晚一步，如今疫苗接種率卻都紛紛超越美國。

繼輝瑞疫苗(Pfizer)獲准施打第三劑做為補強針之後，疾管中心疫苗諮詢委員21日也通過莫德納疫苗Moderna)與嬌生 疫苗(Johnson & Johnson)的補強針使用，並開放曾經施打這兩款疫苗的民眾，接種補強針時可在兩者之間選擇混合搭配。

根據疾管中心建議，已完成兩劑新冠疫苗接種六個月以上的民眾，若符合下列條件，則建議施打補強針：

＊年齡在65歲以上

＊住在長照機構的18歲以上民眾

＊患有潛伏病因(underlying medical conditions)的18歲以上民眾

＊在染疫高風險環境工作的18歲以上民眾

另外，大約1500萬名接種只須施打一劑嬌生疫苗的民眾，建議接種補強針的對象則為18歲以上、兩個月之前接種疫苗者。