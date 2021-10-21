我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

史上最高 德銀弊案吹哨者 獨得2億元獎金

編譯黃淑玲／綜合外電
美國「商品期貨交易委員會」（CFTC）發出史上最高額吹哨獎金。（路透）
美國「商品期貨交易委員會」（CFTC）發出史上最高額吹哨獎金。（路透）

美國最近發出獎勵吹哨者舉報不法方案轄下最高額的獎金，近2億美元，給一位前德意志銀行（Deutsche Bank）員工。

美國衍生性金融商品監管機關「商品期貨交易委員會」（CFTC）發出這項獎勵。CFTC說，因為這位前員工「及時提供原始資訊」為調查帶來顯著貢獻，使得美國聯邦監管機關與外國監管機，得以成功採取法律行動。

CFTC在新聞稿中完全沒有點明吹哨者、案件雇主與相關法律行動，但金融圈都清楚，指的是CFTC連同美國司法部與英國金融行為監管局（FCA）在2015年成功對德銀採取行動的案件。德銀當時涉及不法操控倫敦銀行同業拆款利率（Libor），華爾街日報說，該行後來總共支付25億美元與監管機關達成和解，CFTC得到8億美元。

律師事務所Kirby McInerney表示，吹哨者是其客戶，「2012年間，提供了一系列的資訊、文件和交易資料」，引發CFTC以及美國、外國監管機關對全球銀行採用的重大金融基準遭操控事件，展開調查。

根據華爾街日報先前的報導，舉發德銀弊案是該行一位前高階主管。據了解，他向CFTC申請舉報獎金一開始是被拒絕的。Kirby McInerney律師事務所合夥經理人David Kovel說，「很樂見CFTC能反轉先前的決定，改變想法。」

金融時報說，CFTC在2014年發出第一筆獎金後，至今已經發出超過3億美元獎金給吹哨者。核定該發獎金的案件，給獎比率是收到罰金的10%到30%不等。

美國證管會（SEC）也會發舉報獎金給合格吹哨者，去年SEC發出該會最大一筆獎金，金額1.14億美元。

美國 華爾街 司法部

上一則

阿肯色媽咪染疫亡 醫護募捐 女寶寶獲數百份禮物

延伸閱讀

席納瑪反對加稅 2兆開支案卡關 民主黨傷腦筋

席納瑪反對加稅 2兆開支案卡關 民主黨傷腦筋
港大移國殤之柱 美律師事務所撤代理

港大移國殤之柱 美律師事務所撤代理

港大要移除國殤之柱 美律師事務所撤代理

港大要移除國殤之柱 美律師事務所撤代理
歐洲議會邀臉書吹哨者 出席11月聽證會

歐洲議會邀臉書吹哨者 出席11月聽證會

熱門新聞

在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。（美聯社）

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

2021-10-19 23:51
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17
22歲網紅沛提托(右)失踪後遭人勒斃、其未婚夫朗德瑞(左)獨自返家後又離奇失蹤案有新發展，警方發現裝有朗德瑞個人物品的背包及筆記本和疑似他的遺骸。（路透）

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

2021-10-20 22:14

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造