史上最高 德銀弊案吹哨者 獨得2億元獎金

美國「商品期貨交易委員會」（CFTC）發出史上最高額吹哨獎金。（路透）

美國 最近發出獎勵吹哨者舉報不法方案轄下最高額的獎金，近2億美元，給一位前德意志銀行（Deutsche Bank）員工。

美國衍生性金融商品監管機關「商品期貨交易委員會」（CFTC）發出這項獎勵。CFTC說，因為這位前員工「及時提供原始資訊」為調查帶來顯著貢獻，使得美國聯邦監管機關與外國監管機，得以成功採取法律行動。

CFTC在新聞稿中完全沒有點明吹哨者、案件雇主與相關法律行動，但金融圈都清楚，指的是CFTC連同美國司法部 與英國金融行為監管局（FCA）在2015年成功對德銀採取行動的案件。德銀當時涉及不法操控倫敦銀行同業拆款利率（Libor），華爾街 日報說，該行後來總共支付25億美元與監管機關達成和解，CFTC得到8億美元。

律師事務所Kirby McInerney表示，吹哨者是其客戶，「2012年間，提供了一系列的資訊、文件和交易資料」，引發CFTC以及美國、外國監管機關對全球銀行採用的重大金融基準遭操控事件，展開調查。

根據華爾街日報先前的報導，舉發德銀弊案是該行一位前高階主管。據了解，他向CFTC申請舉報獎金一開始是被拒絕的。Kirby McInerney律師事務所合夥經理人David Kovel說，「很樂見CFTC能反轉先前的決定，改變想法。」

金融時報說，CFTC在2014年發出第一筆獎金後，至今已經發出超過3億美元獎金給吹哨者。核定該發獎金的案件，給獎比率是收到罰金的10%到30%不等。

美國證管會（SEC）也會發舉報獎金給合格吹哨者，去年SEC發出該會最大一筆獎金，金額1.14億美元。