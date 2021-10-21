佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

美國22歲網紅裴蒂托日前與未婚夫勞德里去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，20日傳出找到疑似男方的遺體，如今聯邦調查局確認該遺體為勞德里本人無誤。路透

22歲網紅沛提托(Gabby Petito)遭他殺案唯一關係人、夫婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)確定已經死亡。聯邦調查局(FBI)證實，20日在佛羅里達州沼澤中發現的人類遺骸，就是朗德瑞的屍骨。

這對網紅情侶進行跨州公路之旅相繼離奇失踪案，最近這六周持續受到全國高度關注，全國各地警察 更為此展開大規模搜索追踪，所引發的其中一個「附帶效應」是：至少已發現九具其他失踪者屍體。

FBI丹佛辦公室21日表示，在對遺骸牙齒進行比對後，證實就是朗德瑞的屍骨。朗德瑞的父母已被告知此事。他們在9月17日向警方表示，兒子在13日離家出門健行後就此失聯。

22歲網紅沛提托他殺案唯一關係人、夫婚夫朗德瑞(左)確定已經死亡。(美聯社)

沛提托和朗德瑞7月1日自紐約出發展開跨州公路之旅，因持續將旅程點滴上傳社群媒體，吸引廣大粉絲追隨；當朗德瑞九月1日獨自返回佛州 父母家，沛提托父母於9月11日向警方報案指女兒失踪後，此案迅速成為眾所矚目的焦點。9月19日當局在懷俄明州一個國家公園找到沛提托的屍首，確定是他殺。

10月20日，警方在佛州卡爾頓自然保護區發現人類遺骸和朗德瑞的背包，這代表搜尋沛提托死亡案主要關係人的歷程已結束。而在全國各地警察從佛州到阿帕拉契亞山脈沿線到西海岸努力追查朗德瑞踪跡的過程中，意外找到了至少9具其他失踪者遺體或骸骨。

最近一位遺體被找到的死者是22歲的艾蜜莉．費拉佐(Emily Ferlazzo)，其案情與沛提托案件驚人地相似。她41歲的丈夫約瑟夫·費拉佐(Joseph Ferlazzo)16日告訴她住在新罕布夏州的父母說，艾蜜莉不見了，她的父母18日向警方報案指女兒失踪。報案次日，約瑟夫承認她開槍殺了艾蜜莉，並在露營車中肢解了她的屍體。這對夫婦原本開著這輛露營車，要去佛蒙特州慶祝他們結婚一週年。

警方另外在10月9日於不同州發現了三具屍體，這些多少都要歸功於沛提托案件。其中一個是6月28日宣告失踪的新澤西州 韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)，她最後一次被人看見是在南加內陸聖伯納汀諾縣尤卡山谷(Yucca Valley)，警方10月9日在加州一處沙漠中找到了她的屍骨；驗屍官正在確定死因。

此外，7月4日宣告失踪的貝雅德(Sara Bayard)遺體，也在10月9日被找到；55歲的她最後一次被人看見是6月28日出現在堪薩斯州道格拉斯郡一處加油站；貝雅德的遺體後來在道格拉斯郡高速公路旁被發現和確認身分。10月9日找到的第三具屍體確認是羅德島州33歲男子卡爾德隆(Josue Calderon)，他的屍體在北卡羅來納州藍嶺公園大道(Blue Ridge Parkway)被發現，死因是遇刺。