美國已捐全球2億劑疫苗 籲各國支持專利豁免

美國今天宣布達成重要里程碑，已向全球百餘國家捐贈2億劑COVID-19疫苗。(美聯社)

美國 今天宣布達成重要里程碑，已向全球百餘國家捐贈2億劑COVID-19疫苗 。白宮 也呼籲全球各國共襄盛舉，共同防疫，並支持美國提出的疫苗專利豁免，擴大疫苗生產。

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報上宣布這項成就。她表示，這是重要里程碑，美國在全球因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）方面處於領先地位，這是前所未有努力運作的成果。

尚皮耶指出，捐贈疫苗是緊迫要務，美國承諾向有需求國家捐贈疫苗與相關援助，以提高接種能力，她並重申美國支持疫苗專利豁免與國內外疫苗製造。

她也強調，在疫情因應方面仍有許多事要做，呼籲其他國家像美國一樣挺身而出，更加致力於採取行動，消滅無所不在的病毒，同時也呼籲世界貿易組織（WTO）成員國支持專利豁免，因為所有企業都必須採取緊急行動擴大生產。

美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）也發出新聞稿表示，截至今天，美國已向全球100多個國家捐贈2億劑疫苗，總統拜登（Joe Biden）承諾美國將成為世界的疫苗庫。

鮑爾指出，美國將繼續實現在明年為全球70%人口接種疫苗的宏偉目標上發揮關鍵作用，美國國家開發總署與白宮、美國其他政府部門與機構以及COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）將持續合作，協助全球各地獲得安全有效的疫苗。

拜登5月時宣布將捐贈8000萬劑疫苗協助全球對抗疫情，之後並多次加碼，連同9月22日全球防疫峰會時宣布的5億劑，美國已經許諾捐贈全球11億劑疫苗。台灣也在6月19日收到美國政府捐贈的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。