不滿Netflix喜劇冒犯跨性別族群 百人總部前抗議

約100名抗議人士今天聚集在影視串流平台龍頭Netflix總部附近，抗議Netflix推出單口喜劇演員戴夫夏普爾（Dave Chappelle）新特輯的決定，認為該特輯嘲諷跨性別人士。美聯社

約100名抗議人士今天聚集在影視串流平台龍頭Netflix 總部附近，抗議Netflix推出單口喜劇演員戴夫夏普 爾（Dave Chappelle）新特輯的決定，認為該特輯嘲諷跨性別人士。

法新社報導，Netflix數十名員工今天罷工 ，在另外數十名跨性別行動主義者和支持者相伴下發動示威，呼籲Netflix拿出更好的表現。

參與罷工的Netflix子公司Netflix動畫員工麥格拉斯（Devan McGrath）說：「我認為只要雇主向世界推出可能會傷害他們的內容，跨性別和非二元性別的員工就不會安全。」

Netflix目前正忙著因應戴夫夏普爾在「華麗最終回」（The Closer）中發言所面臨不尋常的公開爭議；夏普爾在該節目中主張「性別是事實」，並指控LGBTQ族群「太過敏感」。

Netflix在今天的抗議活動展開前發表聲明表示，「我們理解已經造成的深刻傷害」，且「尊重任何職員選擇站出來的決定」。

集會主辦人、LGBTQ行動主義者普萊斯頓（Ashlee Marie Preston）表示，這場活動意在更廣泛地強調戴夫夏普爾開的這類玩笑，會直接傷害到這個少數群體。

她說：「今天我們在此，不是因為我們開不起玩笑，而是因為我們擔心這些玩笑會鬧出人命。這不是拿來說笑的。」

Netflix平台內容主管薩蘭多斯（Ted Sarandos）在員工罷工前受訪坦承，自己向Netflix員工談論戴夫夏普爾特輯的方式「搞砸了」。

薩蘭多斯先前捍衛播出該節目的決定，表示戴夫夏普爾的語言並未跨越煽動暴力的界線。Netflix昨天公布破紀錄的訂閱人數。

Netflix對手亞馬遜（Amazon）現已下檔的串流影集「透明家庭」（Transparent）編劇索洛威（Joey Soloway）談到尖銳玩笑和有害言論間的界線，表示「人們對我說，身為一名喜劇演員，這條線在哪？任何會讓事情變得更糟的，那就是了」。

不過，並非人人都支持這個理念。反對抗議行動的民眾馬斯特森（Dick Masterson）說：「想到一小群憤怒的暴民就能形塑娛樂界並讓人噤聲，就覺得可怕」。