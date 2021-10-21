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五名退伍軍人顧問集體請辭 抗議席納瑪阻撓拜登法案

記者顏伶如／綜合報導
民主黨亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，圖)退伍軍人事務諮詢委員會五名顧問集體請辭，抗議席納瑪對於民主黨社會支出法案百般阻撓。美聯社
民主黨亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，圖)退伍軍人事務諮詢委員會五名顧問集體請辭，抗議席納瑪對於民主黨社會支出法案百般阻撓。美聯社

民主黨亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)退伍軍人事務諮詢委員會五名顧問集體請辭，抗議席納瑪對於民主黨社會支出法案百般阻撓。退役美軍出身的五名顧問21日發表公開信，批評席納瑪拒絕支持拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫，以及不同意廢除導致民主黨立法優先要務在參院卡關的60票表決門檻「費力把事拖」(filibuster)議事規定。

美國陸軍退役的艾蒙德(Dana Allmond)、阿拉曼(Terry Araman)、路瑟爾(David Lucier)及美國空軍退役的艾德許(Sylvia González Adersh)、彼得森(Vic Peterson)在辭職信中寫道：「我們在您的退伍軍人事務諮詢委員會(Veterans Advisory Council)任職多年，對於您沒有認同我們，也沒有徵詢我們的意見，深感失望。」

信中寫道：「今天，我們覺得我們只是掛名，被拿來當做您為個人形象加分的櫥窗展示，而不是為退伍軍人福祉提供諮詢的來源。由於您絲毫不尊重我們的意見，加上您拒絕代表選民行使任務，我們謹此向您的退伍軍人事務諮詢委員會請辭。」

席納瑪反對社會支出法案，法案規模將從3.5兆縮水為2兆，已在亞歷桑納州民主黨支持者以及民主黨盟友之間引發不滿。本周稍早媒體報導傳出，席納瑪反對向企業及富人加稅，引來最新一波抨擊聲浪。

兩黨在參院各有50席的情況下，民主黨推動法案能否避開「費力把事拖」而透過預算協調程序(budget reconciliation)過關，決定於50名參議員是否一致支持。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，2018年當選聯邦參議員的席納瑪，將於2024年面臨連任選舉，現在已經有民主黨團體蘊釀派出挑戰者，在初選中與席納瑪一較高下，其中頗受進步派人士看好的人選便是41歲亞歷桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)。

席納瑪辦公室發表聲明指出，席納瑪與幕僚團隊曾多次與退伍軍人事務諮詢委員會召開政策討論會議，針對一連串議題交換議見。

席納瑪個人也發表聲明指出，非常重視五位顧問的多元觀點，「我很感謝他們的付出，我將每一天都持續努力，為犧牲個人以保護我們所由人安全穩定的亞歷桑納州退伍軍人爭取福利」。

民主黨 參議員 美國

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