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美上周初領失業金人數降至19個月新低 就業市場療癒

曾遭鎖定掃蕩無證黑工 亞歷桑納州餐廳獲賠500萬

記者顏伶如／綜合報導
圖為擔任亞歷桑納州馬瑞波卡郡警察長達24年的阿帕歐，2016年連任失利而下台，2020年再度參選但落敗。美聯社
圖為擔任亞歷桑納州馬瑞波卡郡警察長達24年的阿帕歐，2016年連任失利而下台，2020年再度參選但落敗。美聯社

七年前，亞歷桑納州「山姆大叔餐廳」(Uncle Sam)負責人弗瑞米爾(Bret Frimmel)不甘遭到當時馬瑞波卡郡(Maricopa County)警長阿帕歐(Joe Arpaio)鎖定，對餐廳展開大規模掃蕩並查緝無證黑工，向法院提出誹謗及侵權官司。如今訴訟以和解收場，郡政府官員20日同意付出310萬元和解金，保險公司將負責另外190萬元賠償，「山姆大叔」經理莉莎‧諾頓(Lisa Norton)則單獨獲得郡政府40萬和解金。

2014年1月，弗瑞米爾及諾頓雙雙遭到阿帕歐警長辦公室員警逮捕，罪名是餐廳員工涉嫌身份竊盜。不過，兩人遭到起訴的罪名後來被法官撤銷，理由是員警並未符合申請搜索令程序，法官認定搜索令申請理由不成立。自從事發以來，弗瑞米爾及諾頓向來堅稱絕對清白。

弗瑞米爾除了對馬瑞波卡郡警方提出誹謗及侵權官司，還另外對阿帕歐提出民事告訴，案件仍在審理中。擔任警察長達24年的阿帕歐，2016年連任失利而下台，2020年再度參選但落敗。

根據法院紀錄，阿帕歐從2008年到2014年間，對「山姆大叔餐廳」以及其他80間商家展開掃蕩，共計逮捕數百名移民勞工，罪名為觸犯使用假身份或冒用他人身份取得工作的聯邦法律。「山姆大叔餐廳」共有9名員工被捕。

弗瑞米爾在侵權官司中對法院指出，警長辦公室以種族歸納(racial profiling)手段盤查餐廳員工，對於批評阿帕歐的業者展開報復。

美聯社報導，現正角逐噴泉山市(Fountain Hills)市長選舉的阿帕歐說，和解是郡政府的決定。他說：「我已經準備好要上法院，要在陪審團面前作證，可是後來卻沒有機會。我覺得我們其實是能打贏官司的，如果可以交由陪審團裁決的話。」

警察 保險 勞工

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