道德操守監督組織：郵政總局長德喬伊涉利益衝突

郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)。歐新社

道德操守監督組織「華府 公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)向法院聲請動議獲准後,取得政府文件內容顯示,郵政 總局局長德喬伊(Louis DeJoy)與家庭成員經營的十多項事業均與郵局業務有關,德喬伊出任局長之後拖延數月才迴避或放棄參與企業決策,明顯涉及利益衝突。

郵政總局發表聲明指出,德喬伊完全遵守道德操守規範。

國家廣播公司(NBC)報導,個人與家族成員經營生意引發利益衝突爭議後,德喬伊終於在2020年8月迴避在旗下事業負責決策,但距離出任郵政總局局長一職,已經過了好幾個月。

「華府公民責任與倫理」引用「資訊自由法」向法院聲請動議獲准後取得政府文件,內容顯示德喬伊經營的貨運物流公司XPO Logistics等生意,與郵局業務都有關聯。

「華府公民責任與倫理」取得2020年8月財報資料顯示,德喬伊個人與兩個德喬伊負責管理的信託資金,對AT&T、CVS、威瑞信(Verizon)、聯合健保(UnitedHealth)、洛克西德馬丁(Lockheed Martin)、第一資本銀行(Capital One)、發現金融服務(Discover Financial Services)、道明尼能源(Dominion Energy)、漢威國際集團(Honeywell International)、IBM、區域銀行(Regions Bank)、旅行者保險(Travelers Insurance)、摩根大通(JPMorgan Chase)等企業都有可觀投資。

資料檔案裡附有兩封信函,內容則是德喬伊在2020年7月間展開申請程序,迴避在XPO Logistics及其他12家企業下達決策,8月則申請迴避參與摩根大通決策。

國家廣播公司報導,德喬伊對個人相關企業迴避決策之前,在局長任內是否曾經做出與這些企業有關的政策決定,目前無法確知。

根據聯邦規範,聯邦公務員不得持有超過市值1萬5000元的任何公司股票卻未迴避或放棄決策權。

「華府公民責任與倫理」主席布克賓德(Noah Bookbinder)指出,前總統川普 政治獻金金主出身、2020年5月在川普任命下接掌郵政總局的德喬伊,從文件資料內容看來,有機會可以利用局長職位謀求私利。布克賓德說,德喬伊拖了好幾個月才迴避與放棄決策權,明顯涉及利益衝突。