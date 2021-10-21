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道德操守監督組織：郵政總局長德喬伊涉利益衝突

記者顏伶如／綜合報導
郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)。歐新社
郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)。歐新社

道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW)援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)向法院聲請動議獲准後，取得政府文件內容顯示，郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)與家庭成員經營的十多項事業均與郵局業務有關，德喬伊出任局長之後拖延數月才迴避或放棄參與企業決策，明顯涉及利益衝突。

郵政總局發表聲明指出，德喬伊完全遵守道德操守規範。

國家廣播公司(NBC)報導，個人與家族成員經營生意引發利益衝突爭議後，德喬伊終於在2020年8月迴避在旗下事業負責決策，但距離出任郵政總局局長一職，已經過了好幾個月。

「華府公民責任與倫理」引用「資訊自由法」向法院聲請動議獲准後取得政府文件，內容顯示德喬伊經營的貨運物流公司XPO Logistics等生意，與郵局業務都有關聯。

「華府公民責任與倫理」取得2020年8月財報資料顯示，德喬伊個人與兩個德喬伊負責管理的信託資金，對AT&T、CVS、威瑞信(Verizon)、聯合健保(UnitedHealth)、洛克西德馬丁(Lockheed Martin)、第一資本銀行(Capital One)、發現金融服務(Discover Financial Services)、道明尼能源(Dominion Energy)、漢威國際集團(Honeywell International)、IBM、區域銀行(Regions Bank)、旅行者保險(Travelers Insurance)、摩根大通(JPMorgan Chase)等企業都有可觀投資。

資料檔案裡附有兩封信函，內容則是德喬伊在2020年7月間展開申請程序，迴避在XPO Logistics及其他12家企業下達決策，8月則申請迴避參與摩根大通決策。

國家廣播公司報導，德喬伊對個人相關企業迴避決策之前，在局長任內是否曾經做出與這些企業有關的政策決定，目前無法確知。

根據聯邦規範，聯邦公務員不得持有超過市值1萬5000元的任何公司股票卻未迴避或放棄決策權。

「華府公民責任與倫理」主席布克賓德(Noah Bookbinder)指出，前總統川普政治獻金金主出身、2020年5月在川普任命下接掌郵政總局的德喬伊，從文件資料內容看來，有機會可以利用局長職位謀求私利。布克賓德說，德喬伊拖了好幾個月才迴避與放棄決策權，明顯涉及利益衝突。

郵政 華府 川普

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