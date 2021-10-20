我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學朗格醫療中心成功試驗「豬腎移植人體」

中國規定：網路新聞只能引自這1,358處 否則將受罰

德州女「尿急」跑加油站廁所 10分鐘竟產子 老公嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
德州女子富爾頓在加油站廁所產下小孩。圖／取自tiktok
德州女子富爾頓在加油站廁所產下小孩。圖／取自tiktok

德州女子富爾頓（Kaitlyn Fullterton）7月和丈夫塞爾吉奧（Sergio）開車外出時突然覺得一陣「尿急」，跑去加油站借廁所，結果竟生下孩子。

富爾頓知道自己懷孕，但當時只覺得有想上廁所的衝動，並未察覺有任何異常。沒想到在廁所短短10分鐘內生下兒子。

富爾頓說當時一站起來就發現羊水破了，接著感受到宮縮才意識肚中孩子已經快出來了，分娩全靠自己完成。富爾頓生下寶寶後，廁所其他使用者詢問她的狀況，她請其中一人轉告車上的丈夫她剛生完小孩。

塞爾吉奧說：「我在太太上廁所時講電話，10分鐘後，一個女人跑來跟我說：『嘿，你妻子剛生完小孩』，我說：『什麼！真的假的？』」

醫護人員隨後趕到現場，將富爾頓和嬰兒送進醫院，母子均安。富爾頓將兒子降臨世界的特別方式分享到社群平台，吸引2000萬觀看人次。網友都感到不可思議，紛紛表示：「這段經歷讓我淚流滿面」、「恭喜！為母則強」、「我喜歡你生完小孩站在原地、沉浸在當媽媽喜悅中的樣子。這個故事好酷！」

@mancerakaitlyn

You wouldn’t believe it, unless you saw it happening. 😅 YT: The Mancera Family ##naturalbirth ##laboranddelivery ##part2 ##DontSpillChallenge ##fypシ

♬ chicken tikka - hannah

社群 德州 加油站

上一則

WTO審議會議 美國鎖定中國「不公平貿易行為」

延伸閱讀

德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家

德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家
德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下
選區重劃案不利民主黨 德州共和黨議會仍強行通過

選區重劃案不利民主黨 德州共和黨議會仍強行通過
亞裔人口增長 德州名列前茅

亞裔人口增長 德州名列前茅

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待