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紐約大學學朗格醫療中心成功試驗「豬腎移植人體」

記者胡玉立／綜合報導
紐約大學朗格醫療中心9月成功試驗「豬腎移植人體」。(美聯社)
紐約大學朗格醫療中心9月成功試驗「豬腎移植人體」。(美聯社)

科學家長年持續研究將動物器官移植人體的努力，向前跨出一小步。領導外科團隊進行「豬腎移植人體試驗」的紐約大學朗格醫療中心(NYU Langone Health)醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery)表示，他們將豬腎連接到已故人體體外大血管，在觀察兩天後確認，「腎功能完全正常，未引發排斥反應，可以過濾廢物、產生尿液」。

紐約大學9月公布的案例，是研究人員取得一名已故婦女的家人同意實驗後，將她旳遺體連接至呼吸機。這名女士曾想捐獻器官，但不適合傳統捐贈方式。蒙哥馬利說，她的家人認為她的「這份禮物可能會帶來一些好處」。

豬一直是解決器官短缺問題的最新研究重點。動物器官移植人體或「異種移植」的夢想可溯至17世紀，當時人們曾嘗試用動物血為人輸血，但屢遭挫折。20世紀的外科醫生試著將狒狒器官移植到一個垂死的人類嬰兒身上，此嬰兒用狒狒心臟活了21天。由於沒有持久成功案例，科學家開始從靈長類動物轉向豬，並修補基因以彌平物種差距。

「這項研究是很重要的一步。」未參與此研究的明尼蘇達大學醫學院醫生亞當斯(Andrew Adams)表示，它讓病患、研究人員和監管機構都感到放心，因為「我們正朝著正確方向前進」。

紐約大學 亞當斯 NYU

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