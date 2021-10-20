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320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

疑有炸彈威脅 馬州華特里德軍醫院封鎖 看病預約取消

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州立大學(Washington State University，WSU)足球隊總教練羅洛維奇(Nick Rolovich)因拒絕遵守華州要求公務員必須接種新冠疫苗的規定，本周稍早已被開除。美聯社
華盛頓州立大學(Washington State University，WSU)足球隊總教練羅洛維奇(Nick Rolovich)因拒絕遵守華州要求公務員必須接種新冠疫苗的規定，本周稍早已被開除。美聯社

華盛頓州立大學(Washington State University，WSU)足球隊總教練羅洛維奇(Nick Rolovich)年薪320萬元，在領取州政府薪水的公務員收入排行榜稱霸。但因羅洛維奇拒絕遵守華州要求公務員必須接種新冠疫苗的規定，本周稍早已被開除。華盛頓郵報報導，羅洛維奇堪稱到目前為止，最為引人注目的公職人員拒打疫苗而丟飯碗案例。

華盛頓州立大學18日宣布已經解聘羅洛維奇。華盛頓州立大學美洲獅隊(Washington State Cougars)體育主任秦派特(Pat Chun，音譯)指出，羅洛維奇拒絕配合疫苗接種規定，已經失去獲得校方聘用的資格。

秦派特在聲明中說，這起事件讓學校足球隊感到沮喪。

42歲的羅洛維奇出身於夏威夷大學(University of Hawaii)足球隊，2019年曾獲西部山區聯盟(Mountain West Conference)最佳教練。羅洛維奇年薪320萬元，是領取華州州政府薪水的公務員當中排行最高者。

羅洛維奇今年暑假已經表明堅決不打疫苗，太平洋十二校聯盟(Pacific-12 Conference)在洛杉磯舉辦媒體宣傳，由於規定全體出席者必須打疫苗，羅洛維奇便因此缺席。

秦派特指出，校方與羅洛維奇協商長達數月，但羅洛維奇態度堅定，「他有權做出選擇，他的決定就是不配合規定」。

華盛頓州立大學校長薛爾茲(Kirk Schulz)則在聲明中說，雖然少數人士拒打疫苗而引發軒然大波，但學校接近90%雇員及97%學生則都打了疫苗。

薛爾茲說：「人們可以做選擇，而且有好幾個月的時間可以決定。這並不是突然發生的。」

除了羅洛維奇之外，華盛頓州立大學美洲獅隊另外四名助理教練羅戈(Ricky Logo)、理查森(John Richardson)、史特茲曼(Craig Stutzmann)、韋伯(Mark Weber)，同樣因為拒打疫苗，一併遭到開除。

疫苗 華盛頓州 足球

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