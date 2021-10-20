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白宮宣布5-11歲幼兒施打疫苗計畫 預計未來幾周獲批

白宮宣布5-11歲幼兒施打疫苗計畫 預計未來幾周獲批

記者張筠／華盛頓報導
拜登政府20日宣布給五至11歲幼兒施打輝瑞疫苗的計畫，預計未來幾周將獲美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准。圖為康州一名12歲兒童正在打疫苗。（Getty Images）
拜登政府20日宣布給五至11歲幼兒施打輝瑞疫苗的計畫，預計未來幾周將獲美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准。圖為康州一名12歲兒童正在打疫苗。（Getty Images）

拜登政府20日宣布給五至11歲幼兒施打輝瑞(Pfizer)疫苗的計畫，預計未來幾周將獲美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration，簡稱FDA)的批准，目前預備的疫苗數量足夠給全美2800萬名該年齡段的兒童接種。

白宮官員表示，目前已儲存充分的輝瑞兒童疫苗，夠給2800萬名五至11歲的兒童接種，一旦獲批，將立即分發各州，開始施打，獲批後第一周預計向各州分發共1500萬劑兒童疫苗。

FDA將於10月26日召開專家諮詢小組會議，聽取關於輝瑞兒童疫苗安全性及有效性的數據，決定是否授權；聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢小組預計11月2日至3日將權衡疫苗使用建議，若審核通過，將立即分發給全美逾2萬5000家兒科診所、醫療機構分發疫苗。

輝瑞疫苗需接種兩劑，兩劑間隔21天，若FDA在11月初批准白宮的兒童施打計畫，則第一批接種的五至11歲兒童最快將在今年聖誕節前完全接種；白宮也將向家長、兒童普及有關疫苗安全性和接種的知識。

白宮聲明表示，目前全美已有近1億9000萬名12至17歲的青少年完全接種，有2億1900萬名12至17歲青少年接種至少一劑輝瑞疫苗，在該年齡段占比66%；白宮官員表示，完全接種者染疫後住院的可能性降低十倍，對包括Delta變種病毒在內的病毒防護力都更高；長期來看，若要成功抗疫，必須清除所有年齡段的接種限制。

拜登政府20日宣布給五至11歲幼兒施打輝瑞疫苗的計畫，預計未來幾周將獲美國食品藥...
拜登政府20日宣布給五至11歲幼兒施打輝瑞疫苗的計畫，預計未來幾周將獲美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准。圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）

疫苗 白宮 輝瑞

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