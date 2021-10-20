福斯新聞主播卡夫托 確診感染新冠病毒

福斯新聞網(Fox News)知名主播卡夫托(Neil Cavuto)。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)知名主播卡夫托(Neil Cavuto)發表聲明表示，接受新冠病毒檢測 結果呈現陽性。他在聲明中呼籲所有民眾都應該接種新冠疫苗 ，因為自己正是打了疫苗才「得以存活」。

卡夫托在1997年被診斷患有多發性硬化症(multiple sclerosis)，2016年曾接受心臟手術，1980年代則因癌症 接受治療。對於自己的健康問題，卡夫托曾經多次分享心路歷程。

63歲的卡夫托在聲明中寫道：「這個消息讓我頗為訝異，但醫師說我滿幸運的。如果我沒打疫苗的話，由於我各種健康因素的關係，恐怕狀況會嚴重很多。」

卡夫托18日在個人節目「與卡夫托一起看世界」(Your World with Neil Cavuto)結束後，得知病毒檢測結果，19日則沒有在福斯新聞網露臉。

他在聲明中表示，幸好打了新冠疫苗才「得以存活」。他說：「我希望所有人都能聽到這個清楚的訊息，一定要去打疫苗，為了你自己，也為了你身邊的其他人。」

卡夫托是福斯新聞網「卡夫托現場」(Cavuto Live)主播，也是福斯商業網(Fox Business Network)「卡夫托：橫跨東西岸」(Cavuto: Coast to Coast)節目主持人。

福斯集團(Fox Corp)今年9月宣布，未接種新冠疫苗的員工必須每天接受病毒檢測。福斯集團先前已要求旗下員工通報疫苗接種進度，並表示全職員工當中已有90%已經施打新冠疫苗。