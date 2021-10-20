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福斯新聞主播卡夫托 確診感染新冠病毒

兒童新冠疫苗將採較小針筒注射 地點在診所藥局

記者顏伶如／綜合報導
白宮官員指出，5歲至11歲兒童使用的新冠疫苗可望未來幾周便獲得核准。圖為紐約一位醫護人員正在準備一劑輝瑞疫苗。(美聯社)
白宮官員指出，5歲至11歲兒童使用的新冠疫苗可望未來幾周便獲得核准。圖為紐約一位醫護人員正在準備一劑輝瑞疫苗。(美聯社)

紐約時報報導，白宮官員指出，5歲至11歲兒童使用的新冠疫苗可望未來幾周便獲得核准，針筒與針頭都將採用兒童尺寸，施打地點將選在全美各地診所或藥局，並有小兒科醫師在現場協助，並不會幫孩童安排大規模疫苗接種站。兒童疫苗獲得緊急授權之後，估計全美將有2800萬孩童得以對新冠病毒產擁有抵抗力。

拜登政府官員說，聯邦主管機關美國食品及藥物管理局(FDA)最近幾周便將緊急授權5歲至11歲兒童使用輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗，規畫中的兒童疫苗實施辦法，包括出動全美2萬5000名兒科醫師或家庭醫師診所、數千家連鎖藥局以及偏鄉地區的數百家學校或衛生所。

報導指出，主管官員訂於26日開會，食藥局可望會後幾天拍板定案，接下來美國疾病管制暨預防中心(CDC)在11月初，便可針對兒童疫苗頒布最新建議。

白宮新冠疫苗因應小組(White House Covid-19 Response Team)資深政策顧問桑雅‧勃恩斯坦(Sonya Bernstein)指出，兒童疫苗獲得核准之後，聯邦緊急事故管理總署(FEMA)將為支援兒童疫苗施打計畫落實與宣傳的州政府，提供全額經費補助。

她說：「我們知道，如何取得疫苗，屆時將成為關鍵問題。」有關疫苗接種地點成立、疫苗配送等流程安排，州政府協助規畫的相關花費，都能向聯邦緊急事故管理總署全額請款。

勃恩斯坦表示，過去幾周以來，聯邦主管機關一直在討論如何推出「孩童友善環境」(kid-friendly experience)，確保兒童能在讓家長感到放心的地點接種新冠疫苗。

她舉例說，5歲到11歲兒童接種新冠疫苗時，並不會像成年人一樣在大規模疫苗接種站排隊打疫苗。她指出：「我們不希望讓小朋友排隊打疫苗。」

她表示，由於某些小朋友情緒較為敏感，在兒科醫師辦公室、兒童醫院或藥局等地點打疫苗，會是較佳選擇。另外，針頭與針筒也將採用兒童尺寸。

疫苗 藥局 美國

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