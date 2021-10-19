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美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

中央社／華盛頓19日專電
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。（美聯社）
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。（美聯社）

美國國土安全部部長梅奧卡斯今天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。梅奧卡斯已完成疫苗接種，症狀輕微，正在隔離並居家辦公。美國總統拜登未被列入密切接觸者。

國土安全部發言人艾斯皮諾薩（Marsha Espinosa）今天透過新聞稿指出，梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）今天接受例行出行前檢測，結果呈現陽性。

已經完成接種的梅奧卡斯症狀輕微，會依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南與醫療建議進行隔離，並居家辦公，也對密切接觸者進行追蹤。

由於梅奧卡斯16日與美國總統拜登（Joe Biden）皆出席一場戶外舉辦的和平紀念儀式，引發外界關注。白宮以背景說明方式表示，最近的一次接觸已經超過48小時，未有白宮主要官員被列入密切接觸者。

梅奧卡斯今天預計與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往哥倫比亞訪問，但梅奧卡斯已經取消這項活動。

梅奧卡斯也是最新一位完整接受疫苗接種後遭到突破性感染的公眾人物。前美國國務卿鮑爾（Colin Powell）18日才因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症辭世，享壽84歲。

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