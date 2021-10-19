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亞馬遜招聘15萬季節性勞工 迎年底購物旺季

編譯林奇賢／綜合外電
亞馬遜計畫在美國招聘15萬名季節性勞工，以因應年底採購旺季的需求。(路透)
亞馬遜計畫在美國招聘15萬名季節性勞工，以因應年底採購旺季的需求。(路透)

美國勞動力市場仍吃緊之際，電商巨擘亞馬遜計畫在美國招聘15萬名季節性勞工，以因應年底採購旺季的需求。

華爾街日報報導，亞馬遜18日宣布，計畫在年底購物季在美國招聘15萬名季節性勞工，人數遠多於去年的10萬人。這些職缺主要集中在紐約、德州、維吉尼亞等20個州，其中加州的職缺占2.3萬個、亞利桑納州6,200個、伊利諾州4,500個。

這是延續亞馬遜擴編人力的計畫，亞馬遜9月宣布增聘12.5萬名正職員工，涵蓋倉儲、運輸等業務，亞馬遜也正在增聘4萬名科技、辦公室員工。截至7月，亞馬遜在全美有95萬名員工，全球共有130萬名全職員工。

各大零售商競相招聘大批季節性勞工，為年底購物旺季做準備，例如沃爾瑪9月宣布增聘15萬名美國員工，目標百貨（Target）擬增加10萬名季節性員工和約3萬名倉儲人員。

如今，各行各業面臨「人力荒」，促使業者掀起搶人大戰，甚至有企業祭出加薪、簽約獎金等福利。這次亞馬遜的季節性勞工徵才計畫，就提供最多3,000美元的簽約獎金，以及每小時3美元的加碼獎金，視輪班情況而定。在新冠疫情期間，由於小孩不能上學、去托兒所，有些父母為了在家照顧小孩而離職。

亞馬遜 美國 勞工

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