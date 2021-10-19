美防長2訪烏克蘭 要求俄羅斯停止破壞黑海穩定

國防部長奧斯丁(右)與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(美聯社)

國防部長奧斯丁 今天來到黑海國家訪問行程的第二站烏克蘭 ，他要求莫斯科停止在烏東延長戰事，並指責俄羅斯 的擴張主義對區域國家構成威脅。

奧斯丁（Lloyd Austin）與烏克蘭國防部長塔蘭（Andriy Taran）會面時表示：「我們再次要求俄羅斯結束對克里米亞（Crimea）的占領、停止在烏克蘭東部讓戰爭持續不斷，以及終止在黑海與烏克蘭邊界沿線採取破壞穩定行為。」

奧斯丁還說：「這場戰爭是俄羅斯挑起的。俄國是和平解決衝突的障礙。」

奧斯丁來到烏克蘭首都基輔，是為了討論以9月初在華府宣布的美烏「戰略防衛架構」（Strategic Defence Framework）為基礎來增進兩國國防合作。

法新社報導，這是不到2個月內奧斯丁第2度和塔蘭及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。他說，為了抗衡俄羅斯在黑海更加活躍，這次會面對於在黑海國家間建立合作關係很重要。

奧斯丁昨天已訪問另個黑海國家喬治亞，預定明天訪問第3個黑海國家羅馬尼亞。

針對歐洲方面擔憂，美國現今將安全注意力大多放在中國和印太地區，奧斯丁強調：「這個區域對我們依舊至關重要。」

他還對記者說：「我喜歡這位烏克蘭部長。這也是為何我這麼快又回來和他見面。」

儘管美國在與神學士（Taliban，又譯塔利班）對戰20年後仍拋下阿富汗，但塔蘭今天表示，烏克蘭依舊對美國有信心。

他說：「我們對於戰略夥伴提供的支持毫不懷疑。美國了解烏克蘭竭力捍衛自身獨立及嚇阻俄羅斯侵略有多重要。」