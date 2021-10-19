洛杉磯港積壓貨櫃創紀錄 服裝鞋類協會籲減免關稅

美國最大貨櫃港洛杉磯港積壓的貨櫃創紀錄。（美聯社）

根據美國洛杉磯港 執行董事塞羅卡（Gene Seroka），這個全美最大貨櫃港的外海有約20萬個貨櫃等待入港。

他說：「目前大約有兩周工作量的貨櫃待處理。問題在於我們要如畫分這些貨物。」

塞羅卡說，在今年的最後幾個月緩解積壓至關重要，因為耶誕購物旺季正在展開，零售商品的需求很大。汽車零組件具優先等級，美國車廠和中西部的許多零件供應商都在等元件，以便製造最終產品。

他說：「碼頭上有25%的貨物停放了13天或更久，而數量在上周末已減半。」

代表Gap、Bloomingdale's和Macy's等公司的美國服裝鞋類協會（AAFA）警告，聖誕旺季可能出現貨架空空如也或物價走高等現象。為解除疑慮，美國總統拜登 5天前宣布洛杉磯港將每天24小時、全年無休運作，緩解了港口部分積壓。

AAFA總裁拉馬爾（Steve Lamar）發表聲明：「政府上周確保洛杉磯港和長堤港工時拉長的舉動，大多是象徵性的。沒能解決貨櫃移出港口，或全美其他港口出了什麼事的問題。」

AAFA呼籲美國政府採取行動，解決他們承擔的過高不公的費用，並再次要求減免關稅，以抵消不斷上漲的運費。

隨全球經濟自疫情期間復甦，市場對大宗商品和貨物的需求迅速反彈，導致各國港口都擁擠不堪。運輸成本急劇飆升，想運貨的公司因為找不到船隻和貨櫃而苦苦掙扎，消費者物價則節節上漲。