鮑爾染疫去世引質疑疫苗聲浪 彭博：更應接種護老年人

美國前國務卿鮑爾18日因新冠肺炎併發症去世、享壽84歲，由於鮑爾完成兩劑接種，這引起反對疫苗人士的懷疑聲浪。（美聯社）

美國前國務卿鮑爾 （Colin Powell）18日因新冠肺炎 併發症去世、享壽84歲，由於鮑爾完成兩劑接種，這引起反對疫苗 人士的懷疑聲浪。

彭博資訊評論，來自疾病管制和預防中心（CDC）的數據非常清楚表明，雖然完全接種疫苗的人仍會感染新冠肺炎，但這種情況並不常見。事實上，在所有年齡層中，8月份未接種疫苗的確診人數比完全接種疫苗的確診人數少6倍，同期未接種疫苗者的死亡風險更高出11.3倍。

數據表明，即使鮑爾健康、大多數人的風險也遠低於他，大多數令人擔憂的突破性感染發生在老年人身上，因為他們對疫苗和疾病產生較弱的免疫反應，同時也更頻繁患有其他可能加劇新冠肺炎影響的疾病。今年3月至5月進行的一項研究發現，需要住院治療的突破性感染病例中有44.7%是免疫系統較弱的人。

由於鮑爾生前正接受多發性骨髓瘤的治療，年齡和身體狀況讓他有極高風險，即使鮑爾完整接種疫苗，身體仍無法產生足夠的抗體抵禦新冠病毒，這代表在他的情況下「個人保護是不夠的」，鮑爾需要他身邊的人盡可能採取額外的防疫措施並接種疫苗以減少他這類人感染病毒的機會。

此外，老年人也比其他人更早接種疫苗，隨著時間推移、疫苗效力可能會逐漸減弱，出於這個原因，老年人被列為優先接種加強疫苗的對象。美國食品暨藥物管理局（FDA）已授權對免疫系統較弱的65歲長者和重症高風險人士施打第3劑輝瑞BNT和莫德納疫苗。

紐約時報報導，鮑爾患有多發性骨髓瘤，這種罕見的血癌造成免疫系統不全，使得疫苗的效果大幅降低。

一位發言人向「紐時」透露，鮑爾上周計畫接受加強疫苗，但即便如此也可能無法消除他的風險，患有血癌的人可能對新冠疫苗的反應較弱，有些人甚至不會產生任何可衡量的保護作用，有時他們甚至對第3劑加強疫苗也沒有反應，只因這類疾病會特別干擾身體免疫以及阻止所需的治療。