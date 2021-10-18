我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

川普正式提告 阻止白宮與國會暴動紀錄被公開

牙買加新移民之子到美國國務卿 鮑爾傳奇一生落幕

記者顏伶如／綜合報導
生於在紐約的移民之子，鮑爾跨越膚種族與政治鴻溝與障礙，成為全美最受敬重的政治家，歷任白宮國安顧問、軍事參謀長聯席會議主席與國務卿的最高公職。(路透)
生於在紐約的移民之子，鮑爾跨越膚種族與政治鴻溝與障礙，成為全美最受敬重的政治家，歷任白宮國安顧問、軍事參謀長聯席會議主席與國務卿的最高公職。(路透)

從牙買加新移民之子到官拜五角大廈要職，寫下美國史上第一位非洲裔國務卿紀錄的鮑爾(Colin Powell)，傳奇一生落幕。

父母搭「香蕉船」來美

鮑爾1937年4月5日出生於紐約哈林區(Harlem)，雙親為牙買加移民路瑟‧鮑爾(Luther Powell)及莫德‧鮑爾(Maude Powell)；鮑爾的父母是在1920年代乘坐俗稱「香蕉船」(banana boat)的汽船到美國，在費城落腳。

幼年時期的鮑爾在紐約市就讀公立學校到紐約市立學院，後來投身軍旅，兩度派赴越南戰場，一路晉升到四星上將。鮑爾曾兩度榮獲「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)，也曾獲得「國會金質獎章」(Congressional Gold Medal)以及全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)頒獎表揚。

鮑爾1937年生於紐約市南布朗士區，父母是來自牙買加的新移民，最先定居在費城。(...
鮑爾1937年生於紐約市南布朗士區，父母是來自牙買加的新移民，最先定居在費城。(取材自臉書)

鮑爾成長於紐約南布朗克斯區(South Bronx)，1954年畢業於莫里斯高中(Morris High School )。每日郵報(Daily Mail)報導，童年時期的鮑爾，被左鄰右舍玩伴以「柯林」綽號稱呼，紀念二次世界大戰期間在珍珠港戰爭中殉職的英勇戰鬥機飛行員柯林‧凱利(Colin Kelly Jr.)。

就讀紐約市立學院(The City College of New York)時，鮑爾加入美國大學院校軍事訓練計畫「預備軍官訓練團」(Reserve Officers' Training Corps，ROTC)。鮑爾1958年大學畢業取得地質學學士時，軍階已是陸軍少尉。

35年職業軍人生涯

鮑爾職業軍人生涯長達35年，在前總統老布希(George H.W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)任內單任參謀首長聯席會議主席。

1958年，鮑爾加入陸軍，派駐麻州狄凡斯堡(Fort Devens)期間，遇到了後來的妻子艾爾瑪‧強生(Alma Johnson)，1962年結為連理，育有兩女一子；鮑爾的海外駐軍也在1962年開始，在前總統甘迺迪(John F. Kennedy)任內被派往越南南部訓練當地部隊。

1960年代曾兩度派駐越南，期間曾在直升機墜機意外中受傷。1963年，鮑爾巡邏時踩到詭雷暗樁而被炸傷，後來因此獲頒紫心勳章(Purple Heart)；1968年第二度派駐越南時，鮑爾在直升機墜機事件中保住一命，還數度進入燃燒中的飛機殘骸救出同袍，後來獲頒士兵勛章(Soldier's Medal)。

鮑爾 紐約市 越南

上一則

不想穿就走人？餐廳制服惹議 女服務生臀部一半露外面

延伸閱讀

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
史提格里茲：Fed主席鮑爾尚未認真看待氣候風險

史提格里茲：Fed主席鮑爾尚未認真看待氣候風險

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
前總統柯林頓驚傳因敗血症住院，妻子喜萊莉(中)前往探視。美聯社

柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

2021-10-15 18:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？