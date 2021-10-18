蘋果秋季發表會 新品亮點一次看

蘋果執行長庫克。路透

蘋果 在美東時間18日下午1時舉行「Unleashed」秋季新品發表會，共發表一款新的Apple Music訂閱方案、及三款硬體，包括眾所矚目、搭載蘋果自家設計新晶片 的新款MacBook Pro。

蘋果執行長庫克在發表會一開始，便直接說明這場發表會有兩大重點：音樂和Mac，這場發表會也一如庫克之前的發表會風格，由各主要主管輪流介紹，庫克只做開場與總結。

影片來源：YouTube Apple

在音樂部分，蘋果除了介紹蘋果的各種音訊服務如何豐富人們的生活，也發表Apple Music的新訂閱方案：聲控方案（Voice Plan），以及HomePods和新款AirPods（第3代）；在Mac，則花了許多時間介紹蘋果最新設計的晶片：M1 Pro與M1 Max，以及14吋和16吋的新款MacBook Pro。

以下為蘋果發表會的主要介紹內容：

M1 Pro與M1 Max晶片：

蘋果自家設計的新晶片，都採用5奈米製程，配備在全新的MacBook Pro筆電內，為首度在專業系統納入系統單晶片（SoC）架構，特點為快速的統一記憶體、高節能與高效能，能夠強化繪圖工作流，並且加強媒體引擎，專業影像處理能力更強，為蘋果迄今打造過的最強效能晶片。

M1 Pro有10核心CPU（八個新高效能核心、兩個高節能核心）、16核心GPU，具備32GB統一記憶體，GPU效能比M1晶片快多達兩倍，可支援兩台外接顯示器；高階版的M1 Max有10核心CPU、32核心GPU，具備64GB統一記憶體，GPU效能比M1晶片快多達四倍，可支援四台外接顯示器，包括4K電視。

MacBook Pro：

●上市時間：在美國即日起開放訂購，預定26日開始出貨

●尺寸與容量版本：

有14吋和16吋兩種版本，也有512GB和1TB等兩種SSD儲存容量版本，也可選配要搭載M1 Pro、還是M1 Max晶片，為蘋果首度發表搭載自家設計處理器的高階Mac電腦，也象徵進一步擺脫英特爾，為MacBook Pro產品線2016年來的最重大升級。

●設計上的更新：

新款MacBook Pro一如傳聞導入「瀏海」設計，使頂部邊框縮窄60%，側邊邊框也縮窄24%，並且移除備受爭議的Touch Bar，改以指紋辨識掃描器和更大的實體功能鍵盤取代，還恢復五年前移除的連接埠：HDMI連接口、SD卡插槽以及MagSafe 3磁吸充電頭。這款電腦右邊有HDMI連接口、Thunderbolt 4連接埠及SD卡插槽，左邊有3.5 mm耳機孔、和兩個Thunderbolt 4連接埠，以及MagSafe 3磁吸充電頭，可供快速衝電。

●螢幕與攝影機鏡頭：

新款MacBook Pro的螢幕採用miniLED面板，並且納入ProMotion功能，支援120Hz螢幕更新率，16吋版本的顯示器尺寸為16.2吋，解析度為3456 x 2234，14吋版本螢幕尺寸為14.2吋，解析度為3024 x 1964，兩種機型前端都配置新的攝影機鏡頭，達1,080p，光圈也擴大。

●電池續航力：

這款電腦的電池續航力也更強，14吋機型影片播放時間為17小時、無線上網時間11小時，16吋機型影片播放時間為21小時、無線上網時間14小時。

●規格與售價

＊14吋 MacBook Pro：

512GB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：1,999美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,499美元

＊16吋MacBook Pro

512GB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,499美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,699美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Max晶片：3,499美元

AirPods（第3代）：

●上市時間：即日起美國和超過26個其他國家和地區可訂購，26日上市，但在台灣的上市日期未定

●設計：類似AirPods Pro，耳機柄縮短，沒有矽膠耳塞，採用半入耳式設計。下方有力度感測器，按下就能播放、暫停和跳過歌曲，也能接聽與掛斷電話，具備抗汗抗水功能。充電盒外觀類似AirPods Pro，支援MagSafe和無線充電。

●規格與售價：179美元。AirPods（第2代）價格降為129美元。

HomePod mini：

●上市時間：11月在台灣、香港、中國、澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、英國及美國等地上市。

●規格：除了原本的白色和太空灰，還新增藍色、黃色及橙色等三種顏色，新顏色為11月推出。

●售價：99美元

Apple Music聲控方案（Voice Plan）：

更深度整合AI語音助理Siri，能以聲控播放Apple Music歌曲，每月4.99美元，今年秋季稍後將在特定國家與地區推出。