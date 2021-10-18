我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果秋季發表會 新品亮點一次看

故前國務卿鮑爾因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望選總統

蘋果秋季發表會 新品亮點一次看

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

蘋果在美東時間18日下午1時舉行「Unleashed」秋季新品發表會，共發表一款新的Apple Music訂閱方案、及三款硬體，包括眾所矚目、搭載蘋果自家設計新晶片的新款MacBook Pro。

蘋果執行長庫克在發表會一開始，便直接說明這場發表會有兩大重點：音樂和Mac，這場發表會也一如庫克之前的發表會風格，由各主要主管輪流介紹，庫克只做開場與總結。

影片來源：YouTube Apple

在音樂部分，蘋果除了介紹蘋果的各種音訊服務如何豐富人們的生活，也發表Apple Music的新訂閱方案：聲控方案（Voice Plan），以及HomePods和新款AirPods（第3代）；在Mac，則花了許多時間介紹蘋果最新設計的晶片：M1 Pro與M1 Max，以及14吋和16吋的新款MacBook Pro。

以下為蘋果發表會的主要介紹內容：

M1 Pro與M1 Max晶片：

蘋果自家設計的新晶片，都採用5奈米製程，配備在全新的MacBook Pro筆電內，為首度在專業系統納入系統單晶片（SoC）架構，特點為快速的統一記憶體、高節能與高效能，能夠強化繪圖工作流，並且加強媒體引擎，專業影像處理能力更強，為蘋果迄今打造過的最強效能晶片。

M1 Pro有10核心CPU（八個新高效能核心、兩個高節能核心）、16核心GPU，具備32GB統一記憶體，GPU效能比M1晶片快多達兩倍，可支援兩台外接顯示器；高階版的M1 Max有10核心CPU、32核心GPU，具備64GB統一記憶體，GPU效能比M1晶片快多達四倍，可支援四台外接顯示器，包括4K電視。

MacBook Pro：

●上市時間：在美國即日起開放訂購，預定26日開始出貨

●尺寸與容量版本：

有14吋和16吋兩種版本，也有512GB和1TB等兩種SSD儲存容量版本，也可選配要搭載M1 Pro、還是M1 Max晶片，為蘋果首度發表搭載自家設計處理器的高階Mac電腦，也象徵進一步擺脫英特爾，為MacBook Pro產品線2016年來的最重大升級。

●設計上的更新：

新款MacBook Pro一如傳聞導入「瀏海」設計，使頂部邊框縮窄60%，側邊邊框也縮窄24%，並且移除備受爭議的Touch Bar，改以指紋辨識掃描器和更大的實體功能鍵盤取代，還恢復五年前移除的連接埠：HDMI連接口、SD卡插槽以及MagSafe 3磁吸充電頭。這款電腦右邊有HDMI連接口、Thunderbolt 4連接埠及SD卡插槽，左邊有3.5 mm耳機孔、和兩個Thunderbolt 4連接埠，以及MagSafe 3磁吸充電頭，可供快速衝電。

●螢幕與攝影機鏡頭：

新款MacBook Pro的螢幕採用miniLED面板，並且納入ProMotion功能，支援120Hz螢幕更新率，16吋版本的顯示器尺寸為16.2吋，解析度為3456 x 2234，14吋版本螢幕尺寸為14.2吋，解析度為3024 x 1964，兩種機型前端都配置新的攝影機鏡頭，達1,080p，光圈也擴大。

●電池續航力：

這款電腦的電池續航力也更強，14吋機型影片播放時間為17小時、無線上網時間11小時，16吋機型影片播放時間為21小時、無線上網時間14小時。

●規格與售價

＊14吋 MacBook Pro：

512GB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：1,999美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,499美元

＊16吋MacBook Pro

512GB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,499美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Pro晶片：2,699美元

1TB SSD儲存 、搭載M1 Max晶片：3,499美元

AirPods（第3代）：

●上市時間：即日起美國和超過26個其他國家和地區可訂購，26日上市，但在台灣的上市日期未定

●設計：類似AirPods Pro，耳機柄縮短，沒有矽膠耳塞，採用半入耳式設計。下方有力度感測器，按下就能播放、暫停和跳過歌曲，也能接聽與掛斷電話，具備抗汗抗水功能。充電盒外觀類似AirPods Pro，支援MagSafe和無線充電。

●規格與售價：179美元。AirPods（第2代）價格降為129美元。

HomePod mini：

●上市時間：11月在台灣、香港、中國、澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、英國及美國等地上市。

●規格：除了原本的白色和太空灰，還新增藍色、黃色及橙色等三種顏色，新顏色為11月推出。

●售價：99美元

Apple Music聲控方案（Voice Plan）：

更深度整合AI語音助理Siri，能以聲控播放Apple Music歌曲，每月4.99美元，今年秋季稍後將在特定國家與地區推出。

晶片 蘋果 Apple

上一則

NBC：遭控詐騙誹謗煽動暴力 川普至少10件民事訴訟

延伸閱讀

英特爾也想搶蘋果晶片代工 基辛格：盼贏回蘋果為客戶

英特爾也想搶蘋果晶片代工 基辛格：盼贏回蘋果為客戶
台積電為何赴日設廠？日經「5要點」解密 揭露日相野心

台積電為何赴日設廠？日經「5要點」解密 揭露日相野心
蘋果隱私設定上路後...廣告市占率暴衝逾兩倍

蘋果隱私設定上路後...廣告市占率暴衝逾兩倍
蘋果、AI晶片挹注 台積電營運 一路旺到明年Q1

蘋果、AI晶片挹注 台積電營運 一路旺到明年Q1

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
前總統柯林頓驚傳因敗血症住院，妻子喜萊莉(中)前往探視。美聯社

柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

2021-10-15 18:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光
不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯