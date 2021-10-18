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蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

中央社紐約18日綜合外電報導
比爾．蓋茲（Bill Gates）25歲長女珍妮佛（Jennifer，左）15日與30歲埃及馬術選手納薩（Nayel Nassar，右）透過穆斯林儀式共結連理，16日接著在她位於紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）的私人馬場舉行奢華婚宴。圖為他們2019年5月參加在馬德里坎波別墅俱樂部舉行的國際全球冠軍巡迴賽。Getty Images
比爾．蓋茲（Bill Gates）25歲長女珍妮佛（Jennifer，左）15日與30歲埃及馬術選手納薩（Nayel Nassar，右）透過穆斯林儀式共結連理，16日接著在她位於紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）的私人馬場舉行奢華婚宴。圖為他們2019年5月參加在馬德里坎波別墅俱樂部舉行的國際全球冠軍巡迴賽。Getty Images

前世界首富、微軟創辦人比爾．蓋茲16日送長女珍妮佛風光出嫁，斥資至少200萬美元的婚禮還請到英國搖滾天團「酷玩」現場表演。這也是蓋茲和前妻梅琳達離婚後，首度同場現身。

據紐約郵報（New York Post）報導，比爾．蓋茲（Bill Gates）25歲長女珍妮佛（Jennifer）15日與30歲埃及馬術選手納薩（Nayel Nassar）透過穆斯林儀式共結連理，16日接著在她位於紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）的私人馬場舉行奢華婚宴。

今年8月正式結束27年婚姻關係的蓋茲與前妻梅琳達（Melinda French Gates）也在離婚後首度合體。15日有媒體拍到，穿著深色西裝的蓋茲與一身花洋裝的梅琳達在露臺上與一群友人談笑風生，梅琳達16日換穿深紫色洋裝參加婚禮。

在結婚儀式中，珍妮佛身穿華裔設計師王薇薇（Vera Wang）風格典雅的訂製婚紗，上半身是精緻的刺繡蕾絲，裙擺則由層層白紗交疊而成。她搭配簡單的耳環，挽著父母，三人一起踏上紅毯，最後在現場約300名親友與賓客見證下，蓋茲將珍妮佛的手交付給納薩。

為送愛女出閣，蓋茲可說不惜重金。早在婚禮前1個月，現場就開始搭建巨型玻璃屋、涼亭、舞台等，婚禮餐點出自知名飯店，雙層結婚蛋糕則由法國知名甜點作坊Ladureé負責製作。婚禮現場表演的樂團包括英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay），以及創作歌手哈里森（Harry Hudson）等。

媒體估計，為了這場婚禮，比爾蓋茲至少砸下200萬美元。舉行婚禮的馬場則由蓋茲於2018年以1582萬美元購入，作為珍妮佛從史丹佛大學畢業的禮物。

報導指，珍妮佛與丈夫納薩都是史丹福大學校友，兩人因共同愛好馬術相識，交往4年後結婚。珍妮佛畢業後進入醫學院深造，同樣來自富裕家庭的納薩在今年東京奧運上曾代表埃及出賽。

蓋茲夫婦結縭27年後，於今年5月3日訴請離婚。不過，雙方承諾將持續共同經營慈善事業，並已就如何分割婚姻資產達成共識。

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