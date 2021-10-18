高盛終獲中國點頭 可擁有當地證券合資企業100%所有權

高盛獲准全資擁有在中國的證券合資事業。路透

高盛 （Goldman Sachs）獲准可擁有在中國 證券合資企業的100%所有權，為該集團在全球第二大經濟體的積極擴張鋪路。

繼兩個月前的摩根大通（JPMorgan Chase），高盛是第二家獲准能全資擁有在中國證券事業的華爾街公司。大約10個月前，高盛與合作夥伴達成協議，買下合資企業的全部股權。

高盛發言人說，該集團從此得以自主追求更清晰的成長策略，包括將中國員工增加1倍到600人，並加強資產和財富管理業務。這家美國大銀行今年在中國已增聘116人，致總員工超過400人。

隨著中國市場開放，全球各銀行正摩拳擦掌，希望能從估計數十億美元的潛在利潤中分一杯羹。證監會的批准表示，高盛將結束與中國投資 銀行家方風雷17年來共同持股的合資企業，方風雷2004年自高盛取得一筆貸款後成立高華證券。

中國此次開綠燈，也讓高盛在亞太地區的所有業務均為全資擁有。

此際正值美中關係緊張，美國對部分中國官員實施制裁並限制投資。一些美國國會議員質疑大型銀行進軍中國的舉動；中國仰賴外來投資，可能協助其出口導向經濟得以轉型。北京也正整頓範圍廣泛的民營部門，撼動市場，促使「金融大鱷」索羅斯（Grorge Soros）等人警告，不要投資中國。