紐時：房租漲不停 恐將掀起另一波逼遷潮

最高法院裁決，拜登政府不得延續禁止逼遷令至10月3日，圖為租客在街頭示威維權。(Getty Images)

紐約時報 報導，聯邦政府疫情 期間推出的暫停逼遷令結束之後，如今房租一路走高，許多租屋族面臨被房東 逼遷的壓力，卻發現很難找到新的落腳之處。

喬治亞州男子瓊斯(Jeffery Jones)跟未婚妻、兩歲兒子，住在亞特蘭大郊區羅根維爾(Loganville)，每月房租1400元。新冠疫情爆發後，瓊斯與未婚妻雙雙失業，繳房租開始變得困難，申請聯邦租屋補助卻因為房東提供資料不齊而沒有結果。

瓊斯說，花了好幾個月在亞特蘭大附近找房子，卻發現房租都超過能力範圍。他說：「根本沒有地方可以去。」他表示，如今社區裡的平均房租價格，比疫情之前漲了數百元，上個月突然有每月房租900元的機會，但排隊看房子的車陣卻長達一條街，讓他決定放棄。

紐約時報報導，自從最高法院裁定拜登政府延長暫停逼遷令(eviction moratorium)違憲之後，全美各地許多區域的逼遷案件只出現微幅增加，根據普林斯頓大學(Princeton University)住房研究中心「逼遷實驗室」(Eviction Lab)統計，目前逼遷案件數量仍然維持在疫情期間平均值以下，但統計數據並無法反映類似瓊斯的狀況，也就是疫情期間已被通報逼遷，但拖到現在才將執行的案例。

報導指出，由專業房地產管理公司經營的出租公寓，調整後房租(adjusted rents)目前比疫情初期增加大約150元，來到每月1580元的價格，向小型房東租賃的房租價格通常較為便宜，但無論經營規模大小的房東均表示，疫情期間同樣遭遇困難，因為房客繳不起房租，礙於法令又不能逼遷。

喬治亞州迪卡爾布郡(DeKalb County)有四棟獨門獨戶住家(single-family home)出租的房東貝提(Paxton Baety)便說，疫情期間由於房客無力繳房租，房租收入虧損之下，不得不拿退休存款繳地產稅(property taxes)，看病計畫也因此延後。

住屋權益倡議人士拉修維爾(Tara Raghuveer)指出，低收入及勞工階級民眾現在如果想找到真正負擔得起的房租，簡直是不可能的任務。