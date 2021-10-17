公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

兩名亞裔男子今年春季在奧克拉荷馬州 駕車無端遭警方攔檢並被沒收所有資產，凸顯「公民資產沒收」(civil asset forfeiture)的爭議。

新墨西哥州商人蔡南(Nang Thai，音譯)與劉偉傳(Weichuan Liu，音譯)今年4月19日凌晨2點駕駛寶馬(BMW)轎車，行經奧克拉荷馬州40號州際公路，準備前往奧克拉荷馬市一家旅店，擬在翌日以10萬元購買10畝農地前稍作休息；孰料途中他們被一名警察 閃燈鳴警笛，示意停車。

51歲的越南裔駕駛蔡南說：「我們不明白他為何攔我們，我沒超速。」

這名警察盤問蔡南與劉偉傳數小時，最後拿走他們所有錢財。

兩人的遭遇凸顯了執法人員實行「公民資產沒收」(civil asset forfeiture)的爭議，警方認為可以不用提出刑事告訴，便可沒收人民的錢財。

蔡南表示，警察當時要兩人出示駕照，問他們要去哪裡，是否有帶錢；兩人因為要去買地，所以車上有超過10萬元現金。

蔡南會說英語，但口音很重，而劉偉傳幾乎不會說英文；蔡南便回答，要去旅館，是的，有現金。

警察懷疑兩人涉及不法，背景調查顯示劉偉傳有前科，2017年曾在加州種大麻。

兩人在第二名警察抵達現場後，被帶回警局盤問數小時，警方在車上找到裝有現金的行李箱，但未找到槍枝、毒品 等違法物品。

蔡南告訴偵訊人員說，他們存款數年，準備買地務農，但還沒決定要種什麼。蔡南說：「他們一直說那是贓款，我要他們證明；我們根本沒有涉及不法。」

兩人後來獲釋，未被起訴任何罪名，也沒被開罰單，但警方不願歸還現金。

地方檢察官菲爾德斯(Michael Fields)表示，警方扣押這筆錢，因為它可能被用作違法行為或非法毒品交易。

兩人目前尋求法律途徑索回金錢，蔡南說：「我要證明我的清白，他們才是違法偷錢的人。」

然而，警方文件並未詳述攔查車輛或查扣金錢，警方與地方檢察官辦公室也不回應。

原本要賣地給蔡南與劉偉傳的地主得知情況後表示震驚；要求匿名的地主表示，三方在事發前幾天曾見過面，並擬定買賣契約，約定以10萬元賣地給蔡南。

這名男性地主說：「他們看起來是很好且精明的商人，我對他們的遭遇感到遺憾。」