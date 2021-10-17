公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
兩名亞裔男子今年春季在奧克拉荷馬州駕車無端遭警方攔檢並被沒收所有資產，凸顯「公民資產沒收」(civil asset forfeiture)的爭議。
新墨西哥州商人蔡南(Nang Thai，音譯)與劉偉傳(Weichuan Liu，音譯)今年4月19日凌晨2點駕駛寶馬(BMW)轎車，行經奧克拉荷馬州40號州際公路，準備前往奧克拉荷馬市一家旅店，擬在翌日以10萬元購買10畝農地前稍作休息；孰料途中他們被一名警察閃燈鳴警笛，示意停車。
51歲的越南裔駕駛蔡南說：「我們不明白他為何攔我們，我沒超速。」
這名警察盤問蔡南與劉偉傳數小時，最後拿走他們所有錢財。
兩人的遭遇凸顯了執法人員實行「公民資產沒收」(civil asset forfeiture)的爭議，警方認為可以不用提出刑事告訴，便可沒收人民的錢財。
蔡南表示，警察當時要兩人出示駕照，問他們要去哪裡，是否有帶錢；兩人因為要去買地，所以車上有超過10萬元現金。
蔡南會說英語，但口音很重，而劉偉傳幾乎不會說英文；蔡南便回答，要去旅館，是的，有現金。
警察懷疑兩人涉及不法，背景調查顯示劉偉傳有前科，2017年曾在加州種大麻。
兩人在第二名警察抵達現場後，被帶回警局盤問數小時，警方在車上找到裝有現金的行李箱，但未找到槍枝、毒品等違法物品。
蔡南告訴偵訊人員說，他們存款數年，準備買地務農，但還沒決定要種什麼。蔡南說：「他們一直說那是贓款，我要他們證明；我們根本沒有涉及不法。」
兩人後來獲釋，未被起訴任何罪名，也沒被開罰單，但警方不願歸還現金。
地方檢察官菲爾德斯(Michael Fields)表示，警方扣押這筆錢，因為它可能被用作違法行為或非法毒品交易。
兩人目前尋求法律途徑索回金錢，蔡南說：「我要證明我的清白，他們才是違法偷錢的人。」
然而，警方文件並未詳述攔查車輛或查扣金錢，警方與地方檢察官辦公室也不回應。
原本要賣地給蔡南與劉偉傳的地主得知情況後表示震驚；要求匿名的地主表示，三方在事發前幾天曾見過面，並擬定買賣契約，約定以10萬元賣地給蔡南。
這名男性地主說：「他們看起來是很好且精明的商人，我對他們的遭遇感到遺憾。」
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