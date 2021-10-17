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一齣喜劇掀起文化戰爭 Netflix始料未及

中央社洛杉磯17日綜合外電報導
戴夫夏普爾。(美聯社)
戴夫夏普爾。(美聯社)

美國脫口秀諧星戴夫夏普爾的特輯令Netflix陷入文化戰爭，一讓這家串流平台掀起言論自由和審查之爭，二遭自家員工痛批患了簡稱「恐跨」的跨性別恐懼症（transphobic）。

超級巨星戴夫夏普爾（Dave Chappelle）向來以尖銳、挑戰極限聞名，這次他在Netflix特輯「華麗最終回」（The Closer）回應批評他拿LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）議題開玩笑的人士說，「性別是事實」，還反控LGBTQ人士「太過敏感」。

法新社報導，非裔的戴夫夏普爾回應批評時說，「在美國，你可以開槍殺害」黑人，「可是你最好別傷害同性戀者的情感」。

「時代雜誌」（Time）報導，戴夫夏普爾在節目中對於自己因「受騙」而誇讚跨性別女性美麗而感到不舒服；指跨性別女性有如白人把臉塗黑一般；還將跨性別女性的生殖器比喻成「植物肉」（plant-based meat）。

「華麗最終回」遭同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）在內的LGBTQ團體所譴責，稱有多項研究指出，針對少數團體的刻板印象與現實世界的傷害是息息相關的。儘管如此，Netflix至今堅不下架這套特輯。

然而，「華麗最終回」引發的爭議凸顯了，Netflix與HBO、迪士尼（Disney）等對手打串流戰之餘，也得思考一個更全面性的問題：可容許言論的界線在哪裡？Netflix等娛樂巨擘在監督上又應扮演何種角色？

加州查普曼大學（Chapman University）電影暨媒體藝術系主任蓋洛威（Stephen Galloway）表示，這是Netflix第一場高度引人注目的測試案例，而他們在言論自由和限制言論之間已選好邊站。

根據一份外洩備忘錄，Netflix平台內容主管薩蘭多斯（Ted Sarandos）寫說，「螢幕上的內容不會直接轉化為現實世界的傷害」，因此言論自由原則凌駕所有可能涉及的冒犯行為，這包括自家員工在內。

然而，Netflix已經有員工組團要在本週進行罷工，以抗議資方處理爭議不當，還有一名員工因為對外洩露戴夫夏普爾這套特輯索取2400萬美元天價的內部文件而遭開除。

查普曼大學的蓋洛威說，「大家正目睹著Netflix領導階層與部分員工直接對槓」。

「斷層線有好幾條，任何一條斷裂都將引發地震。」

Netflix 夏普 同性戀

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