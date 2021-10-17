悼念休士頓槍擊案 拜登：警察任重道遠 警政勢須改革

拜登總統與妻子吉兒16日出席紀念殉職員警大會。（美聯社）

華府國會山莊前今天舉行一場紀念殉職員警大會，總統拜登 致詞矢言警政改革要向前走，他說，大家對警察 專業期望很高，要求警察做得太多。

今天這場活動是為了紀念2019年、2020年因公殉職的491名員警，拜登表示：「我們期待你們無所不能…期待你們的一切。」

「但要達到所有的期望，已超出一個人能力所及…今日做為一名警察，要比以往艱困許多。」

拜登得知休士頓（Houston）今早發生槍擊案，造成警察一死兩傷後，他自擬講稿，並對這起事件表示哀悼。

拜登一直是執法人員的忠誠盟友，回溯1994年時任聯邦參議員的拜登提出犯罪法案，就是有賴警察部門的協助。

但自2020年明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而死事件後，拜登支持警政全面改革，而與反對改革的警察團體關係緊張。

今天紀念殉職員警大會是由「全國警察兄弟會 」（FOP）所舉辦；此一大型警察工會曾在2020年大選中為前總統川普背書。

9月間，警政改革提案並未能達成跨黨派協議，意味民主黨拜登的挫敗；拜登的競選政見曾經訴求此類改革。

拜登今天表彰全國警察兄弟會「誠意想達成協議」，又說：「我們尚未達目標」，但「必須」要這麼做。

拜登說，他將為警政部門所需的支持與資金而努力。

拜登已要求國會支持通過數以億美元計的預算，以協助執法單位訓練人員與招聘工作。