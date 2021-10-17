露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

美國富豪杜斯特（Robert Durst）日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後，外媒報導稱他感染了COVID-19，並已裝上呼吸器。（美聯社）

美國 富豪杜斯特（Robert Durst）日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後，今天出刊的美媒稱他感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並已裝上呼吸器。

杜斯特的委任律師迪蓋林（Dick DeGuerin）告訴「洛杉磯時報」說，杜斯特量刑聽審期間「情況非常壞」。

律師表示，杜斯特感染COVID-19送醫治療，目前已裝上呼吸器，「他呼吸困難，無法與人溝通。他的情況是我見到他以來最差，我十分憂心。」

上個月，陪審團認定現年78歲的杜斯特2000年在55歲女性摯友柏曼（Susan Berman）的比佛利山 莊家中朝她後腦開槍致死有罪。

審判期間檢方提供的證據顯示，杜斯特痛下毒手，是因為害怕柏曼供出他妻子1982年失蹤的內情。

杜斯特的妻子麥考馬克（Kathleen McCormack）1982年在紐約 人間蒸發，杜斯特自此一直被視為嫌疑人但從未遭檢方起訴。

而柏曼曾在麥考馬克失蹤案中替杜斯特做出不實的不在場證明。

柏曼2000年遇害，杜斯特直至本月14日才因殺害柏曼被處以無期徒刑，他還涉嫌殺害妻子和鄰居，過去數十年幾乎都能逃過法律制裁，如今總算得到懲罰，懲罰遲了整整39年。

2015年HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst）最後一集，杜斯特休息時因忘了身上麥克風沒關，被製作單位錄到自言自語道：「我到底幹了什麼好事？當然是把他們都殺了。」但杜斯特一直否認檢方對他的一切指控。