我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
美國富豪杜斯特（Robert Durst）日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後，外媒報導稱他感染了COVID-19，並已裝上呼吸器。（美聯社）
美國富豪杜斯特（Robert Durst）日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後，外媒報導稱他感染了COVID-19，並已裝上呼吸器。（美聯社）

美國富豪杜斯特（Robert Durst）日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後，今天出刊的美媒稱他感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並已裝上呼吸器。

杜斯特的委任律師迪蓋林（Dick DeGuerin）告訴「洛杉磯時報」說，杜斯特量刑聽審期間「情況非常壞」。

律師表示，杜斯特感染COVID-19送醫治療，目前已裝上呼吸器，「他呼吸困難，無法與人溝通。他的情況是我見到他以來最差，我十分憂心。」

上個月，陪審團認定現年78歲的杜斯特2000年在55歲女性摯友柏曼（Susan Berman）的比佛利山莊家中朝她後腦開槍致死有罪。

審判期間檢方提供的證據顯示，杜斯特痛下毒手，是因為害怕柏曼供出他妻子1982年失蹤的內情。

杜斯特的妻子麥考馬克（Kathleen McCormack）1982年在紐約人間蒸發，杜斯特自此一直被視為嫌疑人但從未遭檢方起訴。

而柏曼曾在麥考馬克失蹤案中替杜斯特做出不實的不在場證明。

柏曼2000年遇害，杜斯特直至本月14日才因殺害柏曼被處以無期徒刑，他還涉嫌殺害妻子和鄰居，過去數十年幾乎都能逃過法律制裁，如今總算得到懲罰，懲罰遲了整整39年。

2015年HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst）最後一集，杜斯特休息時因忘了身上麥克風沒關，被製作單位錄到自言自語道：「我到底幹了什麼好事？當然是把他們都殺了。」但杜斯特一直否認檢方對他的一切指控。

美國 紐約 比佛利山

上一則

17名美國神職人員及家人 在海地遭黑幫綁架

延伸閱讀

槍殺紅顏知己 紐約地產大亨後人判囚終身不得假釋

槍殺紅顏知己 紐約地產大亨後人判囚終身不得假釋

世報建材裝修展講座 律師：建築合約 越詳細越好

世報建材裝修展講座 律師：建築合約 越詳細越好
大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人
紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
前總統柯林頓驚傳因敗血症住院，妻子喜萊莉(中)前往探視。美聯社

柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

2021-10-15 18:15
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
前總統柯林頓12日不適送醫，身體已逐漸恢復。(美聯社)

前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

2021-10-14 21:44

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
紅藍卡開放登記 4重點要注意

紅藍卡開放登記 4重點要注意
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效