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川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

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2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…不是不可能

編譯盧炯燊／綜合16日電
圖為2020年2月5日，時任總統川普（前）發表國情咨文後，眾院議長波洛西（後排右）站在他身後撕掉他的講稿。（Getty Images）
圖為2020年2月5日，時任總統川普（前）發表國情咨文後，眾院議長波洛西（後排右）站在他身後撕掉他的講稿。（Getty Images）

一個看起來是瘋狂的想法，但又不得不讓人思考，那就是假若前總統川普出任國會眾院議長，這個國家會變成怎樣？

時間可以想像到2022年的期中選舉，若然共和黨人重奪眾院控制權，他們可以自行選擇議長而將川普捧出來，因為憲法沒規定議長必須是民選出的議員。

川普：有趣的想法

川普的忠實支持者、佛州共和黨籍國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)早在今年夏天已經思考這個問題。他說，能夠想像現任議長波洛西不得不把代表權力的木槌交給川普嗎？她肯定不喜歡看到川普坐到她的座位上。

蓋茨指出，川普沒有這個瘋狂想法完全拒諸門外，因此也讓兩黨不得不認真思考。

川普的發言人向全國公共廣播電台(NPR)說，雖然很多人都在談論這個話題，也有不少人喜歡這個想法，但這不是川普要考慮的事情。而川普本人在接受美國之音訪問時也指出，他也聽到愈來愈多人有這個說法，但這不是他考慮的事情。川普也形容這個說法實在很有趣。

共和黨若在期中選舉獲勝，理論上川普可以出任眾院議長。圖為2020年2月5日川普發...
共和黨若在期中選舉獲勝，理論上川普可以出任眾院議長。圖為2020年2月5日川普發表國情咨文。(美聯社)

乍看之下，擔任議長真有吸引力，或許川普目前沒有這個打算，但難保他真的想成為國會眾院議長。前議長海斯特(Dennis Hastert) 的新聞秘書，共和黨策士費赫里(John Feehery)認為，正因為川普覺得很有趣，一旦他坐上這個位子時，可以令總統拜登發瘋。

到時他將會每星期七天，每天24小時吸引媒體關注；還有的是當拜登宣讀國情咨文時，川普會站在他的身後，如同川普在任時，波洛西站在他身後一樣。

此外，作為議長，川普會陶醉在媒體前的表演機會，也會利用這個職位展開政治大報復，例如領導對拜登的彈劾及刑事調查等等。

共和黨樂翻天 民主黨的噩夢？

那對於共和黨人來說，想起也樂翻天，但對民主黨人來說，無疑是個噩夢。

當然川普當了議長後，就必須事事親力親為，不能再如當總統時那樣，把所有實際工作交給眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)。

民主黨策略家芬尼(Karen Finney)認為，對一些人來說，川普成為議長，與他成為總統一樣可怕。但費赫里相信，這對共和黨人來說，川普作為議長的想法，要麼是個笑話，要麼是個噩夢，因為搖擺的選民會因此感到厭倦，將捨共和黨而傾向民主黨。

2022年，川普有機會從波洛西手中接下象徵權力的木槌嗎？圖為2020年2月5日川...
2022年，川普有機會從波洛西手中接下象徵權力的木槌嗎？圖為2020年2月5日川普（右）發表國情咨文前，與波洛西（左二）四目相對。(歐新社)

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