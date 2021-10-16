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美第2位作戰女司令上任 奧沃斯特接掌運輸司令部

編譯盧炯燊／綜合16日電
美國空軍四星上將奧沃斯特 15日正式執掌運輸司令部，成為美軍史上第二位作戰司令部女性司令。(取自af.ml)
美國空軍四星上將奧沃斯特 15日正式執掌運輸司令部，成為美軍史上第二位作戰司令部女性司令。(取自af.ml)

美國空軍四星上將奧沃斯特(Jacqueline Van Ovost)15日正式執掌運輸司令部，成為美軍史上第二位作戰司令部女性司令。美軍共有11個司令部，全部由四星上將領負責領導，運輸司令部為其中之一。

奧沃斯特是接替退役的陸軍上將萊昂斯(Stephen Lyons)，交接儀式15日在伊州斯科特空軍基地(Scott Air Force Base)舉行，主持儀式的國防部奧斯丁(Lloyd Austin)稱讚她是領袖典範。

奧斯丁說，美軍必須讓每位女兵都如奧沃斯特。他表示，奧沃斯特經常說，作為一個年輕女性，你不會見到她是如何的艱苦，然而奧沃斯特明白打破壁壘的重要性。

參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)也稱讚奧沃斯特經驗豐富，說沒有一個人比奧沃斯特更願意領導運輸司令部。

運輸司令部負責美軍全球各個方面的運輸任務，包括陸、海、空物資及人員的運輸。其位於馬里蘭州安德魯斯空軍基地的第89空運聯隊，負責空運政府重要人物， 供總統使用的空軍一號亦包括在內。

奧沃斯特1988年空軍學院畢業，本身是一位訓練有素的飛行員，曾任國防部聯合參謀部副主任，今年8月美軍從阿富汗撤出，整個空中撤軍行動即由奧沃斯特策畫及指揮。

總統拜登今年3月分別提名奧沃斯特執掌運輸司令部，三星陸軍女中將理查森(Laura Richardson)為南方司令部司令，並晉陞為四星上將，參議院其後確認有關提名。理查森將於10月29日正式上任，接替退役的法勒海軍上將(Craig Faller)，成為作戰司令部第三位女司令。

美軍首位女性作戰司令部司令是陸軍上將羅賓遜(Lori Robinson)，2016年負責指揮北方司令部，但她即將退役。

美國空軍四星上將奧沃斯特(中)15日正式執掌運輸司令部，成為美軍史上第二位作戰司...
美國空軍四星上將奧沃斯特(中)15日正式執掌運輸司令部，成為美軍史上第二位作戰司令部女性司令。(Air Force)

提名 國防部 奧斯丁

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