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拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默

拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默

中央社華盛頓16日綜合外電報導
拜登15日在康乃狄克大學（University of Connecticut）「陶德人權中心」（Dodd Centre for Human Rights）落成典禮上發表演說。美聯社
拜登15日在康乃狄克大學（University of Connecticut）「陶德人權中心」（Dodd Centre for Human Rights）落成典禮上發表演說。美聯社

總統拜登15日在一場公開演說中，把中國對新疆維吾爾族的政策，連結到第二次世界大戰期間的納粹大屠殺，並警告世界領導人若對侵害人權的行為保持沉默，就是「共犯」。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，拜登15日在康乃狄克大學（University of Connecticut）「陶德人權中心」（Dodd Centre for Human Rights）落成典禮上發表演說。

(影音來源：PBS NewsHour YouTube頻道)

「陶德人權中心」以拜登前同事、美國前聯邦參議員克里斯陶德（Chris Dodd）及父親湯瑪斯陶德（Thomas Dodd）命名。湯瑪斯是二戰結束後，在紐倫堡審判（Nuremberg Trials）中起訴納粹戰犯的檢察官之一。

根據美國白宮發布的拜登演說稿，拜登表示：「紐倫堡（審判）迫使我們仔細看到人性邪惡的一面，看到人類有能耐犯下何種罪刑，看到大量暴行，看到反人類的罪行並非意外發生。它們不是意外，而是選擇的結果，是個人和全球領導人做出的選擇。」

他說：「令人遺憾的是，今天當我們環顧全世界，我們無法說暴行的幽靈已成過去。」

拜登表示：「今天我們看到，這種模式和選擇，在我們說話的同時仍在世界各地上演：新疆維吾爾族受欺壓與強迫勞動；緬甸洛興雅族（Rohingya）被軍政府鎮壓；利用斷糧和性暴力等暴行，恐嚇北衣索比亞平民百姓。」

拜登說，當聽到這類狠毒行為，看到人類同胞受到非人對待，不代表要開戰，但必須發聲。「沉默就是共犯。紐倫堡審判是這麼說的：你的沉默就是共犯。」

拜登表示，他個人曾和全世界領袖提起這些議題，包括友人與對手。「我明確表示，當人權受到侵害時，任何一位美國總統都不應該袖手旁觀，應維護人權的正當性。」

拜登執政後多次強調，人權是美國對外政策的重中之重，包括美中關係。

美國因為中國打壓香港民主而祭出多項制裁；美國國務院認定中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為，構成「種族滅絕」，而其他專家則界定為違反人道罪。

北京當局否認所有違反人權情事，指控美國干涉中國內政。

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