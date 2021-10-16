馬斯克後生可畏 身價逼近蓋茲和巴菲特財富總和

特斯拉執行長馬斯克的個人淨值，截至15日上午達到2,300億美元。路透

根據彭博億萬富豪指數，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 的個人淨值，在15日上午達到2,300億美元，穩坐全球首富寶座，且身價已相當於億萬富豪蓋茲（Bill Gates）和波克夏掌門巴菲特 （Warren Buffett ）兩人的財富總和。

根據排行榜，蓋茲和巴菲特的淨值分列第四和第十，兩人分別坐擁1,300億美元和1,020億美元。

年屆50的馬斯克，身價在今年1月達到1,850億美元，超越當時的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯 ，首度登上全球首富寶座。自2017年以來，全球富豪排行榜之首幾乎都由貝佐斯獨霸。

兩人之間的「瑜亮情結」，日前貝佐斯11日在推特上發布一張1999年亞馬遜被預測將殞落的周刊封面，並表示「別相信任何說你將失敗的人」，結果馬斯克轉發這則推文，還揶揄地附上一個「銀牌」的表情符號。

馬斯克今年來財富暴增600億美元，歸因於特斯拉股價持續攀升，和旗下太空探索事業SpaceX的股東日前出售持股，助SpaceX估值飆破1,000億美元。據報導，SpaceX這項售股案，使馬斯克的個人淨值一口氣增加110億美元。

蓋茲與巴菲特都曾是全球首富，若非大力支持慈善活動，兩人的排行本可更接近馬斯克。馬斯克則因沒有捐錢而持續遭到抨擊。

不過馬斯克曾說，他比較傾向匿名捐款，他今年稍早曾徵詢推特網友，對他的捐款方式提出重要的回饋。