Nike「喬登」總裁自曝黑歷史：56年前曾因殺人入獄

知名運動品牌Nike旗下喬登品牌（Nike Jordan）總裁米勒（Larry Miller）近期自曝，56年前曾開槍射殺一名年僅18歲的青少年並因此入獄。（Getty Images）

知名運動品牌Nike旗下喬登品牌（Nike Jordan）總裁米勒（Larry Miller）近期自曝，56年前曾開槍射殺一名年僅18歲的青少年並因此入獄。

BBC報導，現年72歲的米勒13日接受「運動畫報」（Sports Illustrated）專訪時坦言，自己在1965年犯下一起謀殺案，這讓他內心飽受折磨，當他談到自己16歲那年犯下的行為時說，當時他是「一個徹頭徹尾的黑幫分子」。

米勒說，他13歲時加入西費城 一個名叫雪松大道（Cedar Avenu）的幫派 ，很快地就從資優生變成劣等生，直到1965年、16歲時那年，他的一名幫派朋友被敵對幫派分子殺害，他與三名同夥喝了一點酒後，拿著槍去尋仇，結果打死了他們遇到的第一個人，也就是年僅18歲的懷特（Edward White），米勒隨後因謀殺罪被判入獄。

米勒表示，決定坦白自己的過去「真的很困難」，他長期以來一直向孩子、朋友和最親密的商業夥伴們隱瞞這件事，「因為多年來我一直試圖逃避、掩蓋，希望人們不會發現。」

米勒自1997年以來一直在Nike工作，負責管理Nike籃球、喬登品牌和旗下Converse的日常營運，此外，他還是卡夫食品（Kraft Foods）和金寶湯公司（Campbell Soups）的前高管，以及NBA 拓荒者隊的前總裁。

他說自己從來沒有在求職申請時撒謊，但據報導，在米勒公開這段黑歷史之前，才向籃球傳奇麥可喬登（Michael Jordan）及NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）告知這個秘密，並稱將在明年出版的回憶錄中公開此事。

米勒說，希望他的故事能幫助處於危險中的青少年遠離暴力生活，並激勵以前曾經入獄過的人，其實他們一樣能貢獻社會，「一個人的錯誤，或是他們犯下聲明中最嚴重的錯誤，也不應該因此控制了他的餘生」。