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阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

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阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 已知4傷

編譯中心／綜合15日電
聽到槍聲，現場球員和觀眾奔逃找掩護。（取材自推特）
聽到槍聲，現場球員和觀眾奔逃找掩護。（取材自推特）

阿拉巴馬州莫比爾市（Mobile）拉德-皮布爾斯體育場（Ladd-Peebles Stadium）15日晚間在舉行高中美式足球比賽時，發生槍擊事件，目前已知有四人受傷其中一人命危，傷者包含青少年。兩名疑似開槍的嫌犯則搭乘一輛白色轎車逃離現場，警方在現場找到四枚彈殼。

15日晚間槍響後，球員趴在地上。(路透)
15日晚間槍響後，球員趴在地上。(路透)

據WKRG報導，周五晚上9時56分左右，該體育場正在進行Williamson高中對上Vigor高中的足球賽。從現場目擊者在推特上分享的影片可見，觀眾和球員都陷入驚慌，群眾不斷發出尖叫聲並四處奔逃。

機動警察局長保羅普林(Paul Prine)表示，槍擊發生在體育場西側的出口坡道上，「我們不會容忍這種暴力行為」，呼籲兇手投案。

據報導，2019年同一個體育場、同樣也是Williamson高中比賽時，也發生過槍擊案，造成九人受傷。

目前案件還在調查中，警方表示，如果有關線索，請致電251-208-7211與機動警察局聯繫。

警方已經抵達現場。（取材自WKRG影片截圖）
警方已經抵達現場。（取材自WKRG影片截圖）

槍擊 警察 足球

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