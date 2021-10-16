誤導認證？波音737 MAX空難 前試飛員：我是代罪羔羊

圖為美國航空一架波音737 MAX飛機。（美聯社）

前波音試飛員佛克納（Mark Forkner）涉於737 MAX型客機適航認證期間誤導航空監管機關遭起訴。他今天喊冤稱不應拿他為兩起慘重失事祭旗。

波音737 MAX機型是在2017年3月獲得正式認證，但在先後發生2018年10月印尼 獅航（Lion Air）及隔年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）兩起空難、總計造成346人罹難後，遭全球各地停飛20個月。

法新社報導，佛克納的律師發表聲明說：「這場悲劇應找出真相而非代罪羔羊。」佛克納領導737 MAX客機飛行技術團隊當初代表波音公司（Boeing）應對美國 聯邦航空總署（FAA）。

司法部 昨天以欺詐罪起訴現年49歲的佛克納，指控他在737 MAX認證期間誤導航空監管機關。這也是兩起空難以來的首宗司法起訴案件。

佛克納透過律師葛耶格（David Gerger）發表聲明說：「如果政府將此案提交審判，真相將會是佛克納並未造就這場悲劇，他沒有說謊，也不應受到控罪。」

愛女死於2019年衣航空難的婦人米勒羅（Nadia Millero）說：「佛克納只是替死鬼，他和波音公司都得為MAX飛機失事負責。」

她說：「檢方可以、也應該找到其他該對飛機失事負責的人。在737 MAX空難中失去家人的每個家庭都有相同感受：波音公司的高層和董事會都該去坐牢。」

根據法庭文件，佛克納在2016年防止飛機失速的「操控特性增益系統」（MCAS）新增部分，向聯邦航空總署提供「資料上有誤、不精確且不完整的資訊」；2018年與2019年的兩起空難都是歸咎於操控特性增益系統。

佛克納被控刻意沒向FAA分享相關細節。因此，FAA沒有在關鍵文件或飛行員訓練手冊中，納入關於操控特性增益系統的參照資料。

佛克納也因隱瞞關鍵資訊，遭控涉嫌對採購737 MAX機型的波音客戶不利。根據2020年初公布的文件，他聲稱可以「搞定」FAA聯絡人，讓操控特性增益系統取得認證。