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柯林頓病況好轉 拜登致電關心「他很好、很快能出院」

中央社／橘城15日電
前總統柯林頓。（路透資料照片）
前總統柯林頓。（路透資料照片）

前總統柯林頓尿路感染擴散到血流中，目前在加州的醫院接受治療。他的發言人今天表示，柯林頓的健康情況正在好轉，但至少會再住院一個晚上以接受抗生素治療。

75歲的柯林頓（Bill Clinton）12日晚間在感到疲倦不適後，進入加州大學爾灣醫學中心（UCI Medical Center）治療。現任總統拜登今天曾和他通話。

柯林頓發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）表示，柯林頓體內白血球數量正在下降，顯示健康情形正在好轉。

尤瑞尼亞透過社群媒體推特（Twitter）表示：「所有健康指標都往好的方面發展，包括白血球數量顯著下降。為了接受進一步靜脈抗生素，他將留在醫院過夜。」

柯林頓的醫師表示，柯林頓住進醫院加護病房後持續接受輸液和抗生素。

尤瑞尼亞向路透社表示，柯林頓妻子、前國務卿喜萊莉（Hillary Clinton）昨天和今天都在醫院陪伴丈夫，兩人有讀書打發時間，也有討論政治。

柯林頓何時才能出院，目前還不得而知。拜登表示，柯林頓應該很快就能回家，但不確定他是否能在明天或稍後出院。

拜登在康乃狄克州向媒體表示：「他很快就能出院…不管是明天還是後天，我不清楚。他很好，真的。」

尤瑞尼亞昨天表示，柯林頓「能起身走動、跟人開玩笑」。

民主黨籍的柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術，裝了2根支架。美國有線電視新聞網（CNN）報導，柯林頓這次住院與心臟問題無關。

柯林頓 拜登 加州大學

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