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拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」

編譯潘勛／綜合15日電
拜登總統（右二）15日視察康乃狄克大學時承認，他提出的3.5兆元預算案無法在國會通過，將刪除讓社區學院免費就讀的經費。（Getty Images）
拜登總統（右二）15日視察康乃狄克大學時承認，他提出的3.5兆元預算案無法在國會通過，將刪除讓社區學院免費就讀的經費。（Getty Images）

拜登總統15日承認，原本預估金額達3兆5000億元的預算案無法爭取到全部金額，旨在建立社會安全網、因應氣候變遷的預算案規模勢必縮小，目前幾乎可以肯定刪除免費社區學院項目，但他認為可以讓預算案通過之後，再設法爭取其餘部分。

美聯社報導，拜登的發言是迄今他最清晰地講出預算案協商該如何鋪排，用意在安撫進步派；他顯然選擇與進步派較愛的策略站同一邊，凸顯跟眾院議長波洛西至少出現微妙切割；波洛西主張，民主黨國會議員大多比較喜歡把焦點放在一些可長可久的施政計畫。

拜登搭空軍一號座機由康乃狄克州返回華府前表示，自己的看法是對全系列施政議題建立原則，茲事體大，但不保證它們都能取得10年的預算；先通過原則，再據以制訂施政項目，然後回顧，看管不管用。

但波洛西日前致眾院黨團函件上表示，自己接收到的方針，是減少施政項目，剩下的好好做。

國會民主黨人正設法削減預算案金額到約2兆元；其中幾乎可以確定被砍的是免費社區大學。

拜登表示，自己都懷疑社區大學能否取得完全經費，但只要自己還當總統，就不會棄社區大學於不顧；第一夫人吉兒‧拜登便任教於北維吉尼亞社區大學。

民主黨在參、眾兩院都只有微弱多數，不容跑票；預算案削減的過程引發某些進步派議員的關切；佛蒙特州選出的參議員桑德斯便在西維吉尼亞州撰寫輿情專欄，點名該州選出的參議員曼欽是兩匹害群之馬之一；曼欽則反擊說外州人指手畫腳，說怎麼做對西維州人最好，真是匪夷所思。

同黨參議員互批很不尋常，尤其竟跨足到對方的州裡。

拜登雖公開承認預算案金額無法達到3兆5000億元，但他15日來到哈特佛(Hartford)市兒童發展中心時強調，國家光投資在具體基礎設施並不夠，華府很多人還搞不懂，國家還必須投資在人民。

國會民主黨人憂心民眾並不懂拜登預算案提出的福利，拜登於是行走各地推銷；通過預算案急迫感再度出現，原因在參院已過關的基建案再不由眾院投票就要屆期失效、拜登即將赴海外，另外維吉尼亞州下位州長的選情緊繃出乎意料。

預算 拜登 西維吉尼亞州

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