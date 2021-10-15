兩岸緊張升溫 CNN：美台官員討論F-16V提前交機

根據CNN報導，在共機大規模侵擾台灣前，美台官員討論提早F-16V戰機提前交機的可能性。圖為F-16V戰機編隊飛行。(中央社)

兩岸緊張情勢升溫，有線電視新聞網(CNN)15日引述美國 情報官員說法指「沒有任何跡象表明中國正在準備侵略台灣」，在共機大規模侵擾台灣前，美台官員討論提早F-16V戰機提前交機的可能性。

CNN以「拜登政府內部政策辯論」為題報導兩岸情勢，兩黨國會議員均向美國總統拜登施壓，要求盡速且強硬對待北京 ；而拜登政府內部對台灣面臨威脅的評估存在分歧，國防部和印太司令部越發關注台海局勢，國務院官員較為保守，情報官員認為，幾乎沒有看到中國大陸準備侵略台灣的證據。

本月上旬，解放軍戰機密集侵擾台灣西南防空識別區，增加兩岸緊張，美方多次出面喊話，支持台灣自我防衛，敦促北京停止軍事挑釁。

知情官員表示，在最近這波行動前，拜登政府官員就和台灣討論提前交機的可能性；美國政府2019年宣布批准售台66架F-16V戰機，台灣國防部當時表示，將編列2500億元台幣特別預算購機，並向美方爭取提前一年，在2026年全數交機。

北京不斷加大軍事挑釁動作，一名參議院民主黨資深助理告訴CNN：「美國必須清楚表達我們的意圖，在目前狀況下，模稜兩可會導致誤判與風險，只有(戰略)清晰才能有效嚇阻。參議院將尋求更多措施以安全、經濟和外交支持台灣。」

但歐巴馬政府副國務卿史坦伯格(James Steinberg)表示，目前局勢相當危險，終結「戰略模糊」只是鼓勵北京更進一步，陸方將是美國的政策轉變為徹底違反數十年來的協議。

「讓台灣放心對我們來說很重要，總有其他方式可以強化嚇阻力量，又能避免直戳北京眼球。」史坦伯格說。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)今年5月曾說，戰略清晰有「重大缺點」，美中兩國都認知到，維持某種程度的台灣現狀，最符合雙方利益；他當時研判中國大陸對台軍事動作只是施壓，台海不至於爆發衝突。

美國依據台灣關係法 ，須協助台灣維持足夠的自衛能力，數十年來美國對台灣一直遵循「戰略模糊」政策，不表明是否會在中國大陸武力犯台時協防台灣；這麼做除了防止中芳動武，也能避免台灣宣布獨立。