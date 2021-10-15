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柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

中央社、聯合報綜合外電報導
前總統柯林頓驚傳因敗血症住院，妻子喜萊莉(中)前往探視。美聯社
前總統柯林頓驚傳因敗血症住院，妻子喜萊莉(中)前往探視。美聯社

前總統柯林頓(Bill Clinton)14日驚傳因敗血症住進爾灣加州大學附設醫院（University of California Irvine Medical Center）加護病房，據說復原情況良好，妻子喜萊莉前往探視。柯林頓發言人烏爾納(Angel Urena)14日表示，柯林頓12日傍晚住進加州一家醫院，病情與新冠病毒無關。

柯林頓的主治醫師巴達克(Lisa Bardack)稍早發表聲明說，柯林頓被送進加護病房進行密切監測，並接受靜脈抗生素注射治療，經過兩天治療，狀況良好。

有線電視新聞網（CNN）引述醫師說法報導，柯林頓感到疲倦後就醫，被診斷罹患敗血症，醫師認為可能是尿路感染引起。

柯林頓的醫師安明（Alpesh Amin）和巴達克透過聲明表示，他住進醫院接受密切觀察，醫師給了他靜脈抗生素和液體。聲明指出：「他留在醫院接受持續觀察。經過2天治療，他的白血球數量逐漸下滑，對抗生素的反應也良好。我們希望很快就能讓他回家。」

柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術，裝了2根支架。CNN報導，柯林頓這次住院與心臟問題無關。

CNN還提到，柯林頓住在加護病房，主要是為了隱私；根據治療他的醫師說法，他並未用到呼吸器。

柯林頓 加州大學 爾灣

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