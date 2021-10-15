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供應鏈危機期間休育嬰假 運輸部長布塔朱吉引爭議

記者顏伶如／綜合報導
13日，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)到白宮參加一場關於供應鏈危機的會議。(美聯社)
13日，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)到白宮參加一場關於供應鏈危機的會議。(美聯社)

貨運嚴重塞車的供應鏈危機期間，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)持續休育嬰假，引發輿論批評。布塔朱吉今年8月17日推特宣布升格人父的喜訊，紐約郵報(New York Post)報導，運輸部證實，布塔朱吉從8月中旬開始就休育嬰假。

Politico新聞網站報導，布塔朱吉休育嬰假期間，除了幾次接受電視媒體訪問，大多保持低調。布塔朱吉幕僚透露，過去近兩個月來，布塔朱吉絕大多數時間都在照顧剛初生的雙胞胎兒女，以及陪伴同性丈夫查斯坦(Chasten Buttigieg)。

報導指出，布塔朱吉發言人說，雙胞胎兒女出生後的最初四周，布塔朱吉除了參與重大部務決策及處理無法由他人代理的事項，絕大多數時間都處於離線狀態(offline)。

發言人表示，布塔朱吉「未來幾周將持續照顧新生兒女，並且支持他的丈夫」。

今年9月4日，布塔朱吉在推特與Instagram分享了與查斯坦抱著雙胞胎兒女的黑白照片。

共和黨國會議員近來對布塔朱吉展開強烈批評，譴責布塔朱吉身為運輸部長，卻在美國正值供應鏈危機期間「神隱」。

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)11日在推特發文寫道：「布塔朱吉完全沒資格擔任運輸部長。」推文中寫道：「就在導致勞工階級美國民眾叫苦連天的運輸危機期間，布塔朱吉竟然缺席。」

Politico新聞網站報導，從10月7日以來，布塔朱吉大量增加電視曝光，分別接受MSNBC新聞頻道、有線電視新聞網(CNN)、CNBC新聞頻道、彭博電視台(Bloomberg TV)以及全國公共電台(NPR)播客節目(podcast)訪問。

布塔朱吉接受訪問時，為運輸部面對供應鏈危機的因應措施辯護，並說美國早在好幾個世代之前，對於供應鏈就有過於依賴的問題。

Politico新聞網站報導，歐巴馬任內的住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)，擔任部長期間也曾請過育嬰假，但卡斯楚辦公室證實，當時休育嬰假的時間「只有一周左右」。

紐約郵報報導，根據美國聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)規定，聯邦機關員工照顧家庭的帶薪休假福利，內閣部會首長並不適用，但總統有權允許部會首長休育嬰假。

美國 供應鏈 推特

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