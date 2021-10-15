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國會暴動男子要求自己當辯護律師 法官：愚蠢

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國會暴動男子要求自己當辯護律師 法官：愚蠢

記者顏伶如／綜合報導
1月6日國會暴動現場。(美聯社)
1月6日國會暴動現場。(美聯社)

56歲加州男子霍斯特爾(Alan Hostetter)參加1月6日國會暴動，遭到密謀妨礙國會確認大選結果罪名起訴，最高面臨20年有期徒刑。在14日庭訊上，霍斯特爾向法院聲請自己擔任辯護律師，華府特區美國聯邦區域法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)則以「愚蠢」回應霍斯特爾的要求。

藍伯斯在庭訊中對霍斯特爾說：「如果是我遭到犯罪起訴，我都不會選擇自我辯護。但是，我並不會拒絕你的應有權利。」

藍伯斯也說，在當曾經審理的案件當中，自己擔任辯護律師的被告，從來都沒有勝算。

霍斯特爾是參加1月6日國會暴動而被移送法辦的暴徒當中，知名度最高的被告之一。檢方調查指出，曾任警察的霍斯特爾深信前總統川普主張的選舉陰謀論，認為大選結果遭到偷竊，因此前往國會山莊以實際行動對國會表達抗議。

檢方在起訴書中指出，霍斯特爾透過YouTube頻道散布選舉陰謀論，聲稱投給川普的選票被換成投給拜登。霍斯特爾在2020年11月發布的一支短片中說，對於川普勝選結果遭到偷竊，最高階層政府主管應該祭出殺雞儆猴手段，「處死兩、三個人」。

對於霍斯特爾要求擔任自己的辯護律師，藍伯斯在14日的庭訊中說，如果霍斯特爾選擇自我辯護，彷彿就是「接了一個蠢蛋客戶」，不會有勝訴可能。

在霍斯特爾之前，另一名參加國會暴動而遭起訴的被告費洛斯(Brandon Fellows)，日前也向華府特區美國聯邦區域法院法官麥克法登(Trevor N. McFadden)要求自己擔任辯護律師。麥克法登則對費洛斯警告說，不找受過專業訓練的律師辯護，將有風險。

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