前總統柯林頓 (Bill Clinton)發言人烏爾納(Angel Urena)14日表示,柯林頓12日傍晚住進加州 一家醫院,病情與新冠病毒無關。

烏爾納在推特 的聲明指出,柯林頓身體正逐漸康復,精神不錯而且充滿感恩。

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF