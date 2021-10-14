美媒社論 籲美國表態不容中國侵略台灣

「達拉斯晨報」社論指出，解放軍機侵擾台灣考驗美國與太平洋盟友支持台灣的決心，美國有責任明確表態不能容忍中國的侵略行為。(中央社)

德州「達拉斯晨報」發表社論指出，解放軍機侵擾台灣 考驗美國 與太平洋盟友支持台灣的決心，美國有責任明確表態不能容忍中國 的侵略行為，並持續與民主盟友堅定支持台灣。

德州「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）13日刊登社論指出，中國專制政體在中國國家主席習近平的領導下，持續越過海峽中線測試國際決心，中國挑釁的目的在騷擾美國與台灣的民主盟友。但美國至今為止仍採取不慍不火的外交辭令，僅譴責中國挑釁性軍事活動將引來誤判風險，影響區域和平穩定。

社論指出，雖然美方回應屬實，但對將台灣視為重要議題的中國政體而言並不具說服力，白宮有責任明確表態對侵略行為不能容忍，必須明確說明美國並非嘗試改變台灣現狀，但若中國對台灣採取軍事行動，美國會持續與日本、歐盟、印度、澳洲等民主盟友堅定支持台灣，「此訊息不應模稜兩可，讓中國有誤判機會」。

社論也提到香港議題指出，中國對前美國總統川普（Donald Trump）與現任總統拜登（Joe Biden）政府玩的遊戲如出一轍，並顯占上風。北京強加於香港的港區國安法壓制香港政治與經濟自由，持續掌控港人日常生活。英國在1997年將香港主權移交中國時，北京承諾香港50年自治，現在看來都是假象，過去幾個月來，反對中國鎮壓的香港居民紛紛逃離家園，遠赴他國尋求自由。

社論指出，北京視台灣為對抗中國威權價值觀的樣板，利害關係更勝於香港，因為台灣擁有民主選舉、自由媒體、軍隊與貨幣，且中國共產黨從未統治過台灣。

綜上所述，社論指出，拜登政府其實只有一個選項，就是建立全球策略承諾，以維護台灣政治和經濟自主權。未來儘管仍不明朗，但透過深化與民主盟友間的合作與支持台灣自決未來的明確原則，將能減少凶險。