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新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)。美聯社
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)。美聯社

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)才剛挺過罷免危機，外界看好2022年可望順利連任。州長任期屆滿之後，紐森是否可能「更上一層樓」角逐總統大選，已在政壇引起討論。新聞周刊(Newseek)分析，倘若紐森參加總統大選，讓他受到選民青睞的「加州出身」特質，恐怕也將成為另一個族群選民對紐森抱持懷疑的因素。

新聞周刊指出，到目前為止，並無任何理由相信拜登總統與副總統賀錦麗不再角逐連任，因此來自不同陣營的政治觀察家討論紐森是否可能代表民主黨在2024年大選與前總統川普一較高下時，均以假設狀況做為推論。

共和黨選舉策略專家韋佛(Mark Weaver)指出，如果拜登決定不再角逐連任，原因可能是美國經濟徹底崩盤，或者已經無法勝任職務。韋佛說，無論不尋求連任的原因為何，「一任總統」(one-term president)予人印象總是意味著「某些狀況出錯了」，導致民主黨選民投票意願大幅降低。

新聞周刊分析，川普向來具備十足催票效果，包括說動支持者踴躍投票，還有刺激反對者傾巢而出投下反對票，倘若2024年大選是紐森迎戰川普，在民主黨支持者對投票變得興趣缺缺的情況下，川普就有機會險勝。

民主黨選舉專家葛登(Michael Gordon)便說：「我不確定紐森能贏川普。」

葛登指出，拜登贏得2020年大選的關鍵在於走中間路線，因此獲得幾個搖擺州(swing states)的多數游離票選民青睞，但紐森則可能被對手陣營塑造成喜歡在三星米其林法國餐廳French Laundry享用美食的加州人，與中西部、南部甚至西部一般選民嚴重脫節。

曾任歐巴馬競選團隊溝通顧問的克里契利(Spencer Critchley)說，民眾對於紐森的印象多為典型加州人：外表帥氣、聰明、跟得上最新科技潮流。

韋佛指出，如果紐森投入總統大選，將必須回答為何加州近幾年發生人口不斷流失的問題，中西部民眾與搖擺州選民都想知道紐森如何解釋，包括決戰州之一的賓州選民。韋佛表示，對於一名總統候選人來說，這是頗為棘手的問題，但紐森若想爭取搖擺州民眾支持，就必須面對。

新聞周刊報導，「沿岸精英」(coastal elitist)的出身背景，對於在土生土長的「紐約客」兼億萬富豪川普來說，並沒有成為問題，因為川普在2016年大選裡打動了鄉村地區深感「被遺望」的民眾，這些選民認為川普了解他們的困境，還能幫忙解決問題。

然而，川普在2016年大選勝出的幾州，到了2020年卻被拜登逆轉。克里契利指出，這幾州翻盤原因在於拜登有著與生俱來的溝通能力，能與真實、感情流露的方式與民眾互動。

公關顧問公司Firehouse Strategies資深副總裁霍普金斯(Michael Hopkins)說，紐森如果參加大選，必須像拜登一樣與選民產生情感聯結，但打選戰卻不能依循拜登模式，必須找到屬於自己的一套訴求策略。

霍普金斯說，倘若紐森面對的對手是川普，尋找訴求策略將出現困難，因為只要川普一現身通常火力四射，「吸光一切事物的空氣」。

前總統川普。美聯社
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紐森 川普 拜登

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