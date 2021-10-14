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英國2巡邏艦抵達加州 將常態部署印太區域

中央社倫敦14日專電
英國皇家海軍史佩艦。（Getty Images）
英國皇家海軍史佩艦。（Getty Images）

英國皇家海軍新型巡邏艦艇「添馬艦」及「史佩艦」11日抵達美國加州。英國海軍今天表示，兩艘艦艇將在印太區域常態部署5至10年，為建造中的31型（Type 31）巡防艦未來執行「類似任務」鋪路。

根據英國政府與軍方的公開資料，31型巡防艦的裝備將包括「海攔截者」（Sea Ceptor）超音速防空飛彈系統、規格至少是Thales NS100等級的先進監視和目標指示雷達系統，可搭載軍用直升機，並可視需求裝配無人機發射載台。31型巡防艦的正式服役時間預計不早於2023年。

31型巡防艦的性能及打擊能力較「添馬艦」（HMS Tamar）和「史佩艦」（HMS Spey）兩艘「河級」（River class）近海巡邏艦優越。前首席海務大臣瓊斯（Philip Jones）上將曾說，31型巡防艦有能力在亞太地區常態執行任務。

「添馬艦」及「史佩艦」11日抵達位於加州太平洋沿岸的聖地牙哥（San Diego）美國海軍基地，停留數天後將前往它們的第一個主要泊靠點夏威夷珍珠港。

「添馬艦」及「史佩艦」的艦上官兵總計約90人，活動範圍將涵蓋非洲東岸到美洲西岸之間的水域，且不會有母港，將在環太平洋（Pacific Rim）地區不同港口進行維護、補給等工作。

英國海軍表示，兩艘艦艇的任務包括推展英國利益和公海安全、在印太區域建立和發展各項關係、提供人道援助、執行政府交辦事項。

英國海軍指出，「添馬艦」及「史佩艦」是英國海軍近25年來在西太平洋的首次常態部署。此外，近期也是自1997年香港回歸中國以來，在印太區域持續有英國軍艦活動。

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