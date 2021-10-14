美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略

美國總統拜登公布的政府13日宣布一項擴大離岸風能開發的計畫，幾乎涉及全美海岸線。美聯社

美國 拜登政府周三宣布一項擴大離岸風能開發的計畫，幾乎涉及全美海岸線，北卡羅來納州 到加州 的海岸都可能安裝渦輪機。

美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）在波士頓舉行的一場風電行業會議上表示，她的部門希望在2025年前，將加州、俄勒岡州、紐約州、北卡、南卡、中大西洋地區七州，還有緬因灣和墨西哥灣沿岸的聯邦水域開發權，租賃給風電開發商，美國可能只剩北極海岸看不到渦輪機。

大部分的風電場租賃計畫先前已經提議過——包括幾個月前，當局批准麻州瑪莎葡萄園島附近設立美國第一座大型的商用海上風電場、開始審查東海岸其他十幾個潛在的離岸風電項目，並在西海岸放行加州中部和北部沿岸兩區的商用風電開發——但哈蘭德周三提供了迄今為止最清晰的海上風電開發潮的願景。

她說：「當我們在推進政府因應氣候變遷的計畫、創造高薪工作，並加速轉型到更清潔能源的未來，內政部計畫了雄心勃勃的路線圖。這個時間表為成功提供兩大關鍵因素：增加確定性和透明度。我們齊心協心就能實現清潔能源的目標，同時滿足其他海洋使用者和可能受創社區的需求。」

美國清潔能源協會執行長Heather Zichal發布聲明說，這項海上風電計畫可創造「數以萬計的高技能工作、振興沿海社區，並提供大量可靠的清潔能源」。

但這並不保證一定會有公司前來租用空間和建造風電場。畫定離岸水域後，它們將接受聯邦、州和地方政府的漫長審查，如果潛在地點可能有害瀕危物種、與軍事活動有衝突、破壞水下考古遺址或損害旅遊等產業，最後可能裁定不宜租賃。而商業捕魚團體和沿海土地地主可能嘗試阻擋開發案。