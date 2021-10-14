席納瑪挨批不顧法案協商卻跑去歐洲募款

民主黨中間派關鍵人物、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)被爆料就在預算協調磋商持續進行的本周，遠赴歐洲募款。美聯社

民主黨 中間派關鍵人物、亞歷桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)被爆料就在預算協調磋商持續進行的本周，遠赴歐洲募款。紐約時報 報導，席納瑪辦公室拒絕評論這趟出國行程歷時多久、計畫造訪哪些國家、旅遊費用由誰埋單以及除了募款之外是否還有個人選舉行程等問題。

聯邦法律規定，政黨及候選人不得向外國公民籌募政治獻金，但旅居海外的美國公民還是可以為政黨或候選人捐款。

紐約時報報導，席納瑪發言人說，席納瑪參加的是民主黨參議員競選委員會(Democratic Senatorial Campaign Committee，DSCC)規畫的募款活動，但不願說明活動細節。一名知情人士則說，有一場募款活動訂於巴黎舉行。

報導指出，民主黨參議員競選委員會主席、密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)本周也在歐洲，13日晚間在倫敦主辦一場募款餐會，民主黨金主單筆捐款金額高達3萬6500元。不過，這場餐會的邀請函上並未出現席納瑪的名字。

民主黨參議員競選委員會發言人拒絕評論在歐洲的募款活動，也不願說明席納瑪在這次募款活動的扮演角色。

紐約時報報導，兩名知情人士說，席納瑪的政治幕僚已與倫敦、巴黎聯繫，安排會議行程。

席納瑪發言人拉波巴德(John LaBombar)說，席納瑪對於華府的各項協商都有持續參與。

拉波巴德說，在本周當中，席納瑪到目前為止已與拜登總統、白宮團隊以及參院多數黨領袖舒默(Senator Schumer)幕僚以及其他參眾兩院國會同僚通過電話，持續討論預算協調包裹法案。他指出：「這些討論目前都一直進行著。」

席納瑪與另一位民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)聯手反對拜登規模3.5兆的社會安全網及對抗氣候變遷包裹法案，讓拜登國內施政計畫能否落實出現變數。