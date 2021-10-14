AAA警告：天候不佳時 別過度依賴自動煞車等先進設備

美國汽車協會(AAA)對全美駕駛人提出警告，天候不佳時不要過度依賴自動緊急煞車、換道輔助系統等安全設施。（Getty Images）

美國汽車 協會(AAA)對全美駕駛人提出警告，天候不佳時不要過度依賴自動緊急煞車(automatic emergency braking)、換道輔助系統(lane assist systems)等號稱較為先進的車輛安全設施。

最新出爐的美國汽車協會調查研究指出，遇到豪雨的情況下，汽車安全設施例如自動煞車、換道輔助系統，可能出現功能異常，導致無法發揮消費者預期的效果。

在美國汽車協會的實地測試中，裝有自動緊急煞車的車輛，大雨當中以每小時35哩車速行進時，撞上另一輛停止不動汽車的機率，約為三分之一。

美國汽車協會汽車工程及工業關係主任布蘭農(Greg Brannon)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說：「這些安全設施經常是在傾向完美的環境下測試的。」他說，但駕駛人在現實生活中，開車環境卻都不是完美的。

美國汽車協會在測試實驗中模擬包括大雨在內的環境，例如車輛遇到昆蟲、泥濘，研究高級輔助駕駛系統(advanced driver assistance systems，ADAS)功能是否受到影響。

毫雨測試當中，美國汽車協會工程師在屋頂加裝儲水槽的倉庫裡，測試汽車安全駕駛系統的反應。布蘭農表示，測試系統朝著擋風玻璃噴水，讓車輛感應系統偵測到暴雨狀態。

測試統計顯示，裝有換道輔助系統的車輛，約有69%機率會偏離車道。布蘭農說：「這個結果非常嚴重，也讓人感到意外，因為現在許多車輛都裝有類似設施。」

美國汽車協會測試使用的車款包括2020年別克(Buick)Enclave Avenir休旅 車、2020年現代(Hyundai)Santa Fe休旅車、2020年豐田(Toyota)RAV4休旅車、2020年福斯(Volkswagen)Tiguan3休旅車。

布蘭農指出，消費者可以使用汽車先進安全設施，但不應該因為有這些設備存在，便因此疏忽駕駛。他說：「消費者最危險的行為，就是過度依賴這些設施。」

他說，美國汽車協會對消費者的建議是，車輛雖然裝有先進安全設施，「但開車時依舊要保持彷彿沒有這些設施的心態」。他表示，選購車輛時仍然應挑選有著最先進安全系統的車款，因為這些功能有著降低受傷以及救命效果。

布蘭農說，遇到惡劣天候時，駕駛人絕對不能使用巡航定速(cruise control)功能，在天候欠佳的環境開車時，駕駛人都應該減速慢行。他說：「開車時應該對於周圍環境有確實了解，並且確保駕駛人專心開車。」