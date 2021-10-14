克高血壓禍首 FDA限鹽指南 目標2年半減量12%

FDA根據鹽分乃高血壓禍首的科學研究，宣布「取締」食品中的含鹽量，目標是兩年半內減量12%。圖為華盛頓州一家超市中穀類食品包裝上有對含鹽成分的標示。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)根據鹽分乃高血壓 禍首的科學研究，13日宣布包括披薩、炸薯條等163種食品中含鹽量的新指南，目標是兩年半內減量12%。

這個新指南目前是勸導期，希望食品商、消費者主動減量；數周前，食藥局 也針對嬰兒食品，發布了限制重金屬含量的新指南；不過公衛界人士認為，限鹽指南比2015年禁「反式脂肪」(Trans fat)的規定更有意義，因為鹽分幾乎沒一樣食品不含，而其中的鈉成分，已被批為肥胖問題的主要原因。

保健社團呼籲政府進一步實施這柔性奉勸政策，改為強制執行，規定所有食品包裝標誌含鈉超標警訊，也在所不惜。

一般食鹽的化學成分是氯化鈉，攝取過多會導致血壓上升，而高血壓是心臟病和中風的主要因子；四成美國 人有高血壓，少數族裔的比率更高。

根據食藥署研究，美國人攝取的鈉，約70%來自加工處理與包裝的食物和餐廳廚房提供的餐點，而不是自家廚房或餐桌上和胡椒瓶並列的鹽瓶。一般人很難確知自己每天吃進多少鹽到肚子裡。

食藥局曾提出最好限在每人每天一茶匙或2300毫克以內的建議，但是大家不是不在意，就是無法確認每項食物當中的鹽含量，常常不但超過，還超倍。速食連鎖店奎茲諾(Quiznos)的標準義大利潛艇三明治，一個就含3760毫克鈉，百勝客(Pizza Hut)的九吋「滿盤」肉類比薩，一塊就含3670毫克的鈉。

食藥局盯上成百上千種加工、包裝和餐館炒煮的食品，希望把美國人每日鈉的攝取量縮小到3000毫克以下，比美國心臟協會等組織所建議要「寬容」多了。

但是，要根據這項新指南調整產品的鹽含量，對所有業者都是一大挑戰，接下來，就看食品加工業和餐飲業，提供美國人70%鈉攝取源的兩大業者，如何應對政府與市場的要求。